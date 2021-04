Pietra pomice, come usarla correttamente

È uno dei rimedi di bellezza più semplici e longevi che si conosca: la pietra pomice è l’accessorio ideale per esfoliare la pelle e liberarla dalle cellule morte. Questa roccia naturale dalle origini antiche è usata da sempre per levigare la pelle nelle zone più ruvide del corpo come talloni, ginocchia e gomiti.

Grazie alla sua azione abrasiva è ideale per trattare la parte più superficiale della pelle e donarle nuova luce, come quando si effettua lo scrub.

Che cos’è la pietra pomice e quali sono le sue proprietà

Deriva dalle eruzioni vulcaniche ed composta prevalentemente da silice, deve il suo aspetto poroso alle bolle d’aria che rimangono intrappolate al suo interno durante il processo di raffreddamento, che la trasforma da semplice lava a roccia. La più comune è quella di colore bianco. Esiste anche in varianti che contengono diversi ossidi metallici che ne determinano il colore e che vanno dal grigio al verde, fino al colore nero.

È una pietra estremamente leggera, tanto che se lanciata in acqua galleggia. Grazie alle sue caratteristiche, trova da decenni il suo impiego in campo cosmetico, dove viene usata come esfoliante che restituisce luminosità alla pelle in modo del tutto naturale.

Come usare correttamente la pietra pomice

Come viene suggerito dagli specialisti interpellati su Prevention, l’uso ideale della pietra pomice prevede il suo sfregamento nella aree del nostro corpo dove la pelle è più spessa. La sua estrema praticità però non deve fare abbassare la guardia su eventuali problematiche che potrebbero insorgere se non si usa correttamente. Bisogna, infatti, evitare di usare la pietra pomice sulle zone del corpo dove la pelle è più sottile e sensibile, come ad esempio il viso o le mani: il rischio è quello di creare delle micro abrasioni e infiammazioni non gradite.

Attenzione anche a patologie come il diabete o legate alla circolazione sanguigna, in questi casi sarebbe meglio consultare un medico prima di decidere di usare un esfoliante fisico come la pietra pomice.

Fatte le dovute premesse, per usare correttamente questa pietra si possono seguire le seguenti indicazioni:

preparate la pelle con acqua tiepida: questo aiuterà a rendere meno ostico lo sfregamento della pietra contro la pelle spessa. Lasciate in acqua tiepida anche la pietra pomice prima di usarla; strofinart con movimenti circolari la pietra sulle zone da trattare senza esagerare con la pressione. Sciacquate di tanto in tanto la pietra durante il trattamento; non serve esagerare: basta fare delle piccole pause durante l’esfoliazione per rendersi conto se si è raggiunto un grado sufficiente di rinnovamento cellulare; risciacquate (pelle e pietra) sotto acqua tiepida, e procedete con una buona idratazione delle zone trattate con la crema corpo.

Dove comprare la pietra pomice

Esistono pietre pomici dalla forma ergonomica studiate proprio per essere maneggiate con semplicità ad esempio sotto la doccia, oggigiorno però è sempre più difficile trovare in commercio delle pietre pomici naturali, le più diffuse infatti sono quelle artificiali. Il prezzo di questo accessorio è comunque molto contenuto e questo aspetto ne ha permesso la sua ampia diffusione.

Niegeloh Pietra Pomice

Dall’aspetto piuttosto grezzo e senza particolari impugnature, questa pietra pomice naturale è piccola e perfetta per chi ne cerca una senza fronzoli, impugnature ergonomiche o altre caratteristiche.

Disponibile da Douglas a 8,95 euro Acquista ora

Safety Pietra Pomice regolare

Questa pietra è stata concepita con una forma ergonomica per farla scivolare a contatto con le curve del corpo. Possiede anche un cordino per appenderla nella doccia, qualora la si volesse avere sempre a portata di mano.

Disponibile su AmicaFarmacia a 3,60 euro Acquista ora

Vitry Pietra Pomice Grande per piedi

A proposito di pedicure, questa pietra è stata studiata proprio per l’esfoliazione dei piedi. La sua dimensione e la forma piatta come una tavoletta aiutano proprio nel suo utilizzo su questa parte del corpo.

Disponibile su Amica Farmacia a 8,60 euro Acquista ora