Pedicure: il trattamento estetico da fare a casa per piedi sempre in ordine

Preparate uno scrub esfoliante : se vi piace il fai da te, procedete con uno scrub esfoliante da fare a casa . Come? Bastano pochi elementi, che troverete semplicemente in cucina, come olio di oliva, olio di jojoba , di mandorle o di cocco da mischiare con fondi di caffè oppure avena.

Create una nail art a tema: la nail art non solo rende la pedicure più bella, ma dona anche un tocco di personalità e brio anche alle vostre unghie. Se avete una penna a sfera o una forcina per capelli, provate a usarle come strumento per punteggiare lo smalto e creare pois o linee grafiche nette e decise.