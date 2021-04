Body routine: idratate (e coccolate) con la crema corpo profumata

Una dolce coccola da regalare alla pelle ogni giorno, la crema corpo profumata è un prodotto di bellezza super idratante che, se usato correttamente, dona alla cute una fragranza e una morbidezza persistente.

Per una pelle liscia e vellutata, la crema corpo profumata è il trattamento di bellezza a cui non poter rinunciare. Scopriamo come usarla e le tipologie di creme migliori disponibili sul mercato.

Crema corpo profumata: come si usa?

Trattandosi di un prodotto cosmetico che ha come principale obiettivo l’idratazione della pelle e la profumazione, il suo utilizzo deve essere costante e quotidiano. Può essere usata in tutte le stagioni, ma in estate è preferibile usare una crema con una formulazione più leggera che non appesantisca l’epidermide.

Si tratta di un cosmetico adatto a tutti i tipi di pelle e soprattutto per quella secca per via del suo potere ultra idratante. Solitamente la crema si applica al mattino dopo la doccia, un bagno rilassante oppure a seguito di uno scrub corpo.

Tipologie di crema corpo profumata

Molte creme corpo profumate disponibili in commercio oltre alla loro prerogativa di idratare e profumare la pelle, possono fungere anche da crema rassodante, crema snellente o crema anticellulite.

Ecco perché inserire un’emulsione profumata nella beauty routine è importante per il benessere dell’epidermide. Nello specifico, la crema corpo profumata è disponibile in diverse fragranze:

agli agrumi , dal bergamotto al limone per una fragranza fresca e leggera, ideale in estate;

, dal bergamotto al limone per una fragranza fresca e leggera, ideale in estate; agli oli essenziali di argan, cocco, per pelli tendenzialmente secche e screpolate, idratano a fondo e riparano la cute;

di argan, cocco, per pelli tendenzialmente secche e screpolate, idratano a fondo e riparano la cute; quelle ai fiori di lavanda e rosa ed erbe aromatiche sono le fragranze più profumate e romantiche.

Crema corpo profumata: 4 consigli per renderla persistente

La crema corpo profumata coniuga in un solo prodotto la funzione di crema idratante e quella dei profumi femminili preferiti che siano delicati, aromatizzati e agrumati. A seconda dell’aroma scelto, si può sostituire al classico profumo, se si desidera una fragranza più leggera, o si può intensificarne la profumazione utilizzandola in combinazione con il profumo.

Molte creme profumate possono risultare, però, poco persistenti una volta applicate sul corpo poiché la fragranza evapora facilmente. Per evitare che l’aroma svanisca in fretta e che il prodotto risulti ancora più persistente, alcuni consigli da seguire:

riscaldate la crema : prima di stendere la crema corpo riscaldatela per pochi secondi in modo che non risulti troppo fredda. La fragranza calda rimarrà più a lungo sulla cute emanando il suo aroma immediatamente;

: prima di stendere la crema corpo riscaldatela per pochi secondi in modo che non risulti troppo fredda. La fragranza calda rimarrà più a lungo sulla cute emanando il suo aroma immediatamente; applicatela sui punti strategici del corpo : per una maggiore persistenza la crema profumata va applicata su alcune parti del corpo soggette a maggiore vascolarizzazione, ovvero dove il sangue pulsa di più. Queste sono: lo spazio tra la scapola e il collo, l’incavo delle braccia, il decolletè e l’interno del ginocchio;

: per una maggiore persistenza la crema profumata va applicata su alcune parti del corpo soggette a maggiore vascolarizzazione, ovvero dove il sangue pulsa di più. Queste sono: lo spazio tra la scapola e il collo, l’incavo delle braccia, il decolletè e l’interno del ginocchio; utilizzate un detergente neutro : affinché la fragranza rimanga nel tempo l’epidermide dovrà risultare completamente pulita. In tal caso meglio optare per un bagnoschiuma neutro e privo di profumazione;

: affinché la fragranza rimanga nel tempo l’epidermide dovrà risultare completamente pulita. In tal caso meglio optare per un bagnoschiuma neutro e privo di profumazione; scegliete le fragranze più resistenti come quelle a base di muschio e ambra.

Crema corpo profumata: le migliori

Grazie alla sue proprietà uniche e all’ampia varietà di formulazioni, la scelta tra le diverse creme profumate è personale e legata alle esigenze di ognuno. Se, poi, si valuta anche l’INCI, indirizzare la scelta verso un prodotto naturale e biologico diventa specifica.

Abbiamo selezionato alcune tra le creme corpo profumate da acquistare online.

1. English Pear & Freesia – Jo Malone

Dalle proprietà nutrienti e idratanti protegge la pelle da mattina a sera regalando una piacevole fragranza fruttata. La crema corpo profumata Jo Malone è sensuale e dorata, profuma tutto il corpo ed è perfetta da indossare da sola oppure sovrapposta ad altre per creare un profumo su misura. Prezzo consigliato: 63,00 euro Acquista ora

2. Joy by Dior – Crema Corpo fragranza agrumata

Al bergamotto agrumato e al mandarino, l’emulsione firmata Dior è un trattamento per il corpo che sublima e nutre la pelle quotidianamente. La sua texture leggera e delicata favorisce un rapido assorbimento avvolgendo la pelle in una sensazione di benessere e profumo. Prezzo consigliato: 56,50 euro Acquista ora

3. Coco Mademoiselle – Chanel

Dalle note fresche e una fragranza unica, la crema corpo profumata Chanel presenta una texture vellutante, fluida e morbida per una carezza sulla pelle senza precedenti. Composta dall’aroma vivace dell’arancia, la trasparenza della rosa e l’eleganza del patchouli, l’emulsione Coco Mademoisselle, dona nuova vita all’epidermide. Prezzo consigliato: 55,90 euro Acquista ora

4. Aqua Allegoria – Guerlain

Il latte per il corpo Guerlain rivela tutta la vitalità dei bergamotti raccolti nei giardini della Calabria. Il flacone, essenziale e raffinato, è l’emblema della linea da bagno di Guerlain. Dalla texture avvolgente, lascia la pelle sorprendentemente fresca e idratata. Prezzo consigliato: 59,90 euro Acquista ora

5. Alien Crema Corpo Sublimatrice – Mugler

Racchiusa in un flacone dal design moderno, ispirato all’iconico flacone-talismano di Alien Eau de Parfum, la crema corpo profumata Mugler rende la pelle istantaneamente più bella e luminosa. Intensamente idratata e profumata, la cute risulta morbida e raggiante di bellezza. Prezzo consigliato: 69,90 euro Acquista ora