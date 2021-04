Remise en forme: perché usare lo scrub corpo per dare nuova vita della pelle

Lo scrub corpo è un vero e proprio toccasana per la pelle del corpo che viene rigenerata e torna a avere nuova vita e benessere. Attraverso lo sfregamento dei granuli sulla pelle, le cellule morte e le tossine che si depositano sulla superficie cutanea sono eliminate completamente e l’epidermide torna a essere morbida, liscia ed elastica.

In commercio esistono diversi tipi di scrub per il corpo adatti anche alle pelli più delicate. Scopriamo quali sono i migliori da acquistare e le ricette per prepararlo in casa.

A cosa serve lo scrub corpo?

Scrub significa letteralmente “sfregare“, una procedura meccanica che si riferisce allo strofinamento sulla pelle di sostanze granulose al fine di esfoliare la cute stimolando il naturale processo di rinnovamento dello strato corneo.

Attraverso il massaggio delle particelle solide sulla pelle le cellule morte vengono rimosse per attrito fisico. Un’azione rinforzata e facilitata anche grazie all’uso di spazzole e guanti.

Perfetto per il corpo e in modo particolare per una pelle tendenzialmente grassa poiché l’azione meccanica dello scrub va a eliminare il sebo in eccesso e le impurità. Mentre, può essere controproducente in caso di pelle sensibile o troppo secca.

I dermatologi consigliano di usare questo trattamento dermocosmetico non più di due volte a settimana e preferibilmente di sera. Inoltre, è sconsigliata l’esposizione diretta ai raggi ultravioletti (UV) sia naturali sia artificiali subito dopo aver eseguito l’esfoliazione.

Come si fa lo scrub per il corpo?

Lo scrub corpo ha molti benefici: utile per prevenire peli incarniti a seguito di una depilazione ma anche per eliminare le impurità della pelle e ossigenarla. Inoltre, aiuta a levigare la pelle a buccia d’arancia e a schiarire le macchie cutanee. Ma per avere tutti i benefici elencati è necessario seguire step by step i seguenti consigli:

fate una doccia calda in modo da aprire i pori della pelle e prepararla a ricevere il trattamento;

in modo da aprire i pori della pelle e prepararla a ricevere il trattamento; applicate lo scrub corpo sulla cute bagnata massaggiando con le mani o con un guanto apposito dal basso (piedi) verso l’alto eseguendo movimenti circolari;

con le mani o con un guanto apposito dal basso (piedi) verso l’alto eseguendo movimenti circolari; lasciate agire il prodotto in base alle indicazioni riportate sulla confezione (in media 15 minuti );

il prodotto in base alle indicazioni riportate sulla confezione (in media ); risciacquate abbondantemente con acqua tiepida senza aggiungere bagnoschiuma o detergenti;

con acqua tiepida senza aggiungere bagnoschiuma o detergenti; asciugate la pelle con un asciugamano di cotone possibilmente riscaldato;

possibilmente riscaldato; applicate una crema corpo profumata o una crema rassodante (opzionale ma consigliata).

Dopo lo scrub la pelle è naturalmente luminosa e rigenerata.

Scrub corpo fatto in casa: 4 ricette per il fai da te

Fare uno scrub corpo in casa è facile e conveniente. Bastano pochi ingredienti di facile reperibilità per creare un trattamento di bellezza fai da te valido ed efficace. Di seguito 4 ricette da provare.

Scrub corpo con olio e sale. In una ciotolina versate 3/4 cucchiai di sale fino, aggiungete 2 cucchiai di crema idratante per il corpo. Amalgamate il tutto e unite 2 cucchiai di olio d’oliva. Mescolate bene e procedete con l’applicazione dello scrub. Scrub corpo limone e vaniglia. In una ciotola versate 3 cucchiai di zucchero semolato, 2 cucchiai di olio d’oliva, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia e la scorza grattugiata di un limone bio. Mescolate gli ingredienti e applicate sul corpo. Per una sensazione di freschezza, in estate, lasciate lo scrub in frigo per alcune ore prima di utilizzarlo. Scrub corpo al sale dell’Himalaya. Versate 1 tazza di sale dell’Himalaya fine in una ciotola. Misurate 1/2 tazza di olio d’oliva e iniziate a versarlo a cucchiaiate fino a ottenere la consistenza che più vi piace. Aggiungete qualche goccia di olio essenziale alla lavanda o alla calendula per lenire in caso di pelle sensibile. Scrub labbra olio di cocco e miele. Mescolate insieme mezzo cucchiaio di olio di cocco, 1 cucchiaio di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di miele. Una volta amalgamati gli ingredienti, applicate sulle labbra eseguendo dei movimenti circolari con le dita. Lasciate agire per 5 minuti e risciacquate con acqua.

Scrub corpo: i migliori prodotti

In commercio esistono diversi tipi di scrub corpo. Ognuno di essi agisce in maniera differente in base agli ingredienti utilizzati per la composizione. Questi sono principalmente di origine minerale e naturale. Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori prodotti da poter acquistare online.

1. Talasso Scrub Rassodante Corpo – Collistar

Il mix di sali marini, sale rosso e polvere di nocciolo di ciliegia asporta dalla superficie epidermica le cellule morte e le tossine che ne ostacolano l’ossigenazione accelerando il fisiologico turn-over cutaneo. Inoltre leviga la pelle, purificandola e liberandola dalle impurità per un’azione rassodante, tonificante e rigenerante. Prezzo consigliato – euro 31,99 Acquista ora

2. Scrub Corpo Esfoliante – Hemp Care

A base di olio di canapa italiano biologico, lo scrub body è perfetto per esfoliare in profondità la cute e ritrovare la sua naturale luminosità. Grazie alla combinazione dei delicati esfolianti naturali di jojoba e tamanu polinesiano nutre e rende morbida la pelle del corpo. Prezzo consigliato – 35,00 euro Acquista ora

3. Elemis Splendore Esotico Lime, Zenzero e Sale

La formulazione energizzante dello scrub per il corpo firmato Elemis è a base di sale marino, kukui, camelia e jojoba. Lo zenzero è un rinvigorente in grado di stimolare il metabolismo e tonificare il corpo, mentre la scorza di lime dà energia, deterge e purifica la pelle. Si applica con movimenti circolari sulla pelle bagnata, sotto la doccia o nella vasca da bagno. Prezzo consigliato 54,95 euro Acquista ora

4. Bum Bum Body Scrub – Sol De Janeiro

Uno scrub ultrafine impreziosito da un mix di ingredienti brasiliani che rendono il prodotto un’esplosione di vitalità. La sua formula senza microsfere esfolia delicatamente, nutre e rivela la morbidezza della pelle. Indicato per pelli delicate e secche. Prezzo consigliato – 39,90 euro Acquista ora

5. Scrub Viso e Corpo – Wishful

Uno scrub delicato, perfetto per viso e corpo. La sua formula 3 in 1 è arricchita con carbone purificante per rimuovere le impurità e affinare i pori. Adatto a tutti i tipi di pelle, non irrita la cute, è perfetto per apportare una depurazione profonda alla pelle. Risultati visibili dopo la prima applicazione. Prezzo consigliato 39,00 euro Acquista ora

Articolo originale pubblicato il 19 aprile 2021