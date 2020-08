I motivi per decidere di organizzare una postazione trucco fai da te professionale in casa non mancano. Non c’è solo il bisogno di avere tutto in ordine e a portata di mano per realizzare il miglior make-up possibile, ma anche la voglia di creare un angolo carino in casa e quella di non lasciare ogni volta un disordine che ricordi il passaggio di un ciclone.

Del resto, il trucco è tra i passaggi al mattino che ci rendono “presentabili” nel momento in cui, dopo la sveglia, guardandoci allo specchio sembriamo più zombie arruffati, con le pieghe del cuscino ancora stampate sul viso, che esseri umani!

Una postazione per il trucco ben organizzata permette di dimezzare i tempi del make-up, specialmente la mattina, quando ogni minuto è prezioso; di trovare subito quello che si sta cercando; di conoscere sempre un inventario di cosa c’è, cosa sta finendo, cosa manca tra fondotinta e correttori, rossetti e pennelli.

Il risultato, con una postazione make-up fai da te ma professionale, sarà di conseguenza migliore, perché fatto a regola d’arte, in un angolo luminoso e dotato di ogni comfort.

I consigli per una postazione trucco fai da te professionale

Non serve spendere una fortuna per realizzare una postazione trucco fai da te professionale, sono tante le soluzioni low cost e per chi ha poco spazio.

Ecco sette consigli per una postazione più organizzata e più facile da gestire, una garanzia per rendere le vostre mattine molto meno stressanti.