Il migliore specchio per il trucco al momento è sicuramente quello con illuminazione, anche se c’è chi non rinuncia a un modello più tradizionale: ogni donna cerca di scegliere lo specchio perfetto tra i prodotti migliori per rendere più veloci e facili le operazioni di make-up e di pulizia del viso. Importante anche lo specchio ingranditore, che permette alle donne di essere precise nel trucco, ma anche agli uomini nella rasatura.

L’illuminazione dello specchio per il trucco, che lo rende più adatto rispetto a uno specchio tradizionale, può avere varie tonalità e potenze. Infatti, alcuni sono forniti di luci calde o fredde, a seconda che si usino di giorno o di sera. Altri hanno una potenza e una luminosità regolabile. Infine, ci sono persino modelli con sensori, che si accendono o spengono se la persona si avvicina o allontana dallo specchio.

Come scegliere i migliori prodotti in questo campo? DireDonna vi fornisce un elenco degli specchi per il trucco più acquistati su Amazon, con dritte e recensioni per rendere il vostro acquisto più facile.

Specchio per il trucco: i migliori modelli

Abbiamo selezionato 6 specchi per il trucco, tra i modelli più acquistati del momento e quelli più pratici, anche affidandoci alle recensioni degli utenti di Amazon.

Simplehuman BT1080 – Specchio con sensori

Il più votato e acquistato su Amazon è sicuramente questo modello della Simplehuman, che abbiamo già recensito in passato. Questo modello, fornito di sensori Trio, ha una doppia illuminazione, una luce calda e una luce fredda. Lo specchio, ricaricabile tramite cavo USB, non ha bisogno di fili, ed è fornito di un sensore che rileva la presenza. Può quindi accendersi o spegnersi autonomamente a seconda che ci si avvicini o allontani. Realizzato in accaio inox in due colorazioni, cromo e oro, è fornito di ingrandimento su uno dei due lati.

Pro: doppia illiminazione, cavo USB, rilevatore di presenza, doppio ingradimento.

doppia illiminazione, cavo USB, rilevatore di presenza, doppio ingradimento. Contro: apparentemente nessuno, i clienti si dicono tutti soddisfatti.

Prezzo consigliato: 156,99 euro. Scopri se è in offerta.

La nostra scelta: questo specchio per trucco è sicuramente il più completo, fornito degli optional più utili, e apprezzato da tutti i clienti di Amazon. La potenza della sua illuminazione e i due tipi di ingrandimento, uniti al sensore di presenza, lo rendono unico nel suo genere.

Ovonni Hollywood Grande Specchio Trucco LED

Con un design accattivante, che ricorda gli specchi delle dive, grazie ai led laterali, questo specchio per trucco è tra i più acquistati. Comodo, portatile, ha luci che si accendono sia con il cavetto USB in dotazione che con le pile ministilo. La luminosità è regolabile. Gira in verticale e in orizzontale. La modalità di memoria intelligente ripristina il LED alla luminosità impostata prima di spegnersi.

Pro: comodo, leggero, facile da regolare.

comodo, leggero, facile da regolare. Contro: illuminazione non molto potente, non è fornito di ingrandimento.

Prezzo consigliato: 71,99 euro. Scopri se questo specchio è in offerta.

Broadcare Specchio da Trucco con Luci LED

Il modello più economico che vi proponiamo è questo doppio specchio da trucco con luci led e con ingrandimento da 5x. Lo specchio ruota di 360°. Le luci sono fornite di interruttore ed è ricaricabile tramite cavetto USB. Secondo le recensioni Amazon la sua scatola molto elegante lo rende ottimo anche per un regalo.

Pro: ingrandimento da 5x, rotazone a 360°, led molto potenti.

ingrandimento da 5x, rotazone a 360°, led molto potenti. Contro: non ha un piedistallo.

Prezzo consigliato: 21,99 euro. Scopri se è in offerta.

Alvorog Specchio Ingranditore

Ai più tradizionalisti consigliamo questo specchio per trucco da parete. Questo modello ha un braccio pieghevole e ha sulla seconda faccia un ingrandimento di 5x. Lo specchio ingranditore Alvorog è ruotabile a 360°, con sensori led e struttura cromata. Tutti i clienti Amazon si dicono soddisfatti.

Pro: fornito di tutte le funzioni essenziali.

fornito di tutte le funzioni essenziali. Contro: non indicato per chi usa lo specchio su una superficie piana, in quanto può essere applicato solo a parete.

Prezzo consigliato: 42,99 euro. Scopri se lo specchio è in offerta.

Bestope Specchio per trucco Ingranditore

Per il rapporto qualità-prezzo abbiamo deciso di consigliarvi questo specchio della Bestope illuminato a tre ante. Un modello molto particolare, con rotazione a 180° e ben 21 luci led. Ad una modica cifra avrete uno specchio molto apprezzato su Amazon, con le due ante laterali che vi daranno una visione più completa del viso. Ha un ingrandimento di 2x e 3x a seconda della porzione delle ante utilizzata. Può essere usato sia con pile che con cavo USB.

Pro: molto luminoso, il miglior rapporto qualità-prezzo.

molto luminoso, il miglior rapporto qualità-prezzo. Contro: non ruota di 360° come gli altri.

Prezzo consigliato: 26,99 euro. Scopri se è in sconto.

Abody Specchio per Trucco 7x

L’ultimo modello che vi proponiamo, come il precedente, ha tre facciate. La qualità che lo distingue dagli altri è l’ingrandimento da 7x, superiore alla media di 5x. Fornito di illuminazione led e comandi touch, ha anche una cassettina porta cosmetici. La sua confezione è l’ideale per un regalo. Funziona sia a pile che con il cavo.

Pro: ingrandimento di 7x e comodo vano porta trucchi.

ingrandimento di 7x e comodo vano porta trucchi. Contro: il touch non sempre funziona in modo ottimale.

Prezzo consigliato: 35,99 euro. Scopri se è in sconto.