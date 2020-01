Pouf: tipologie e come sceglierlo

Complemento a metà strada tra la poltrona e lo sgabello, il pouf è un elemento di arredo della casa originale, simpatico, che fa subito design: da quello a sacco al poggiapiedi, dal pouf da letto al pratico contenitore, ecco le tipologie sul mercato e come sceglierlo in base alle esigenze.

Si fa presto, infatti, a dire pouf! Questa seduta è davvero versatile. In tanti la utilizzano in salotto, come poggiapiedi o per avere una seduta in più in caso di ospiti numerosi. Classico posizionarlo ai piedi del letto, per preparare il pigiama o gli abiti da indossare, e con la stessa funzione questo elemento può trovare posto anche in un bagno elegante.

In lussuoso velluto, in informale rattan, è un mobile eclettico, si presta a seguire le tendenze di stagione e pronto a stupire chi saprà valorizzarlo nella composizione delle varie stanze.

Pouf: le tipologie

Colori e materiali, ma soprattutto forme e utilizzi, distinguono le varie tipologie di pouf.

Pouf sacco

Il design dei pouf a sacco è ispirato alla celebre poltrona Sacco di Zanotta disegnata da Gatti, Paolini e Teodoro nel 1968 (chi non ricorda la scena in cui Fantozzi cerca di sedercisi con ben poca fortuna). Informale e conviviale, in grado di avvolgere il corpo, è una scelta sempre premiata che diventa quasi un argomento di conversazione. Maisons du Monde ne ha realizzata un’accogliente versione in simil pelliccia grigia o rosa per la stanza dei bambini.

Pouf poggiapiedi

La naturale prosecuzione del divano o della poltrona per un relax completo, per stendere le gambe mentre si chiacchiera, si guarda la tv, si legge un libro. Nella nostra proposta firmata Brandani trame e colori che esaltano il living. Le delicate tonalità del velluto sposano l’eleganza dell’effetto oro metal, espressione di un’atmosfera esclusiva.

Pouf letto

Ai piedi del letto ci vuole un pouf ampio, utile sia per posare i vestiti che per sedersi, per esempio mentre si infilano le scarpe. Perfetto il modello lineare e essenziale SÖDERHAMN di IKEA. Disponibile in bianco, turchese, grigio scuro, rosa pallido e beige/marrone, si abbina alla serie di divani SÖDERHAMN.

Pouf contenitore

Il pouf contenitore, a cubo, cilindrico o con vani e cassetti, è una perfetta soluzione salva spazio, utile come seduta e come scomparto “segreto”. Di design il pouf colorato e vivace dalle forme tondeggianti Candy Connubia di Calligaris. Intramontabile, è adatto ai diversi ambienti della casa: zona giorno, stanza dei ragazzi, zona notte.

Come sceglierlo per arredare casa

Questo elemento va scelto in base a una serie di criteri imprescindibili.