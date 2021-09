Il ristorante più romantico d’Italia torna a fare da cornice alla nuova puntata di Primo appuntamento. Il programma condotto da Flavio Montrucchio, va in onda su Real Time – canale 31 del digitale terrestre – martedì 28 settembre 2021. Nella nuova puntata le coppie sono pronte ad incontrarsi sperando di trovare l’anima gemella, mettendosi in gioco con un aperitivo e una cena romantica nell’ormai celebre locale il Geco.

Nella puntata del 28 settembre c’è l’incontro tra Beppe e Antonio. Età compresa tra 28 e 34 anni “dipende dalle occasioni”, Beppe viene da Roma e si occupa di marketing e comunicazione aziendale. “Mi piace molto leggere, andare al cinema e visitare borghi antichi e sperduti. La passione più importante è quella del Negroni. Sono single perché ho un certo tipo di ideale di coppia, e se non lo trovo faccio fatica ad andare avanti”. Antonio, invece, 33 anni di Milano e segue la comunicazione per un brand di moda.

Seduti al tavolo per un aperitivo da il Geco ci sono anche Ruben, 28 anni da Milazzo – che fa il performer e l’insegnante di Tip Tap – e Florina, 22 anni, allenatrice di pallavolo, che studia scienze delle comunicazioni. “Nell’appuntamento mi preparo tanto, ci tengo molto e sto molto davanti allo specchio. Sono timida e introversa, e nel ricambiare un’emozione o un sentimento ci metto un po’”.

La terza coppia è formata da Giovanna, 51enne romana con un figlio, lavora in banca dove si occupa di marketing, e Gianni, 50 anni, anche lui di Roma, che come lavoro fa l’assicuratore. Nella preview della puntata l’uomo spiega che la donna dei sogni lo deve colpire dagli occhi, dallo sguardo e dal modo di porsi e di parlare. “Una mia carissima amica mi ha spinto qui. Se incontrassi una donna con un figlio, non avrebbe alcun impatto sul nostro rapporto”.