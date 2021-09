Primo appuntamento, chi sono le coppie della puntata del 7 settembre 2021

Primo appuntamento è ufficialmente tornato su Real Time con i gli episodi della quinta stagione. La nuova puntata va in onda il 7 settembre alle 21.25, ed è già disponibile per gli abbonati Discovery+. Come sempre guidati dal Cupido Flavio Montrucchio, anche questa volta i single sono pronti per incontrare un perfetto sconosciuto con cui condividere una cena a lume di candela.

La puntata si apre con la coppia formata da Federico e Sara. Lui, romano ventotto anni, si definisce un uomo di altri tempi, tanto da raccontare al barista (l’immancabile Mauro) che si sarebbe trovato decisamente meglio se fosse vissuto all’inizio del Novecento. Suona il pianoforte ed è quello che si definisce un romanticone: “Credo molto nel destino, credo che sia arrivato il momento di conoscere la persona con la quale condividere momenti insieme. Dentro di me sento di avere 50 anni”. Lei, originaria della Capitale, ha trent’anni e nella vita fa l’assistente di volo. Con questo lavoro che la porta sempre in giro per il mondo, senza fermarsi mai, tende a preferire una serata trascorsa sul divano davanti ad una bella serie tv piuttosto che uscire o fare sport. “Sono un’amante della mitologia. Tendo ad avere l’attitudine della gheiscia: non ti faccio mancare niente, ci sei solo tu, mi annullo per te.”

Il secondo appuntamento al buio è l’incontro tra due persone che sono già state sposate. Candida, cinquantottenne di Roma, è una donna delusa dall’amore a causa del suo ex marito, che non le prestava le giuste attenzioni: “Non ho avuto una vita facile, la fatica di crescere i figli non l’ho sentita, ma mi sono sempre sentita il peso tutto sulle spalle. Cerco qualcuno che mi faccia ricredere sull’amore e mi dia emozioni”. Roberto, che è di Como ma romano d’adozione, di anni ne ha sessantadue ed è in cerca della donna perfetta per lui: “Una donna rappresenta la tua metà ideale, quindi spero sempre di trovarne una che mi porti a vivere questa situazione. Sono generoso, romantico, mi piace cucinare, stupirla e coccolarla”.

Nel ristorante di Primo appuntamento si conoscono anche Alessia e Francesco. La ragazza ha venticinque anni, vive a Lecco e si definisce “l‘ansia in persona, sfigata e cornuta“: dopo un tradimento scoperto su Instagram, ha perso completamente la fiducia negli uomini e la sua autostima. Lui è milanese, ha trentatré anni, fa il personal trainer e ha una storia molto simile. “Si innamorano di me per i miei modi di fare, sono gentile e educato. All’inizio sono un po’ timido, ma poi mi sento a mio agio subito. Sono single perché è andata male una storia di sette anni, mi sono lasciato da due anni perché mi ha tradito. Ho perso la fiducia nelle donne, drasticamente”.

L’ultima coppia è formata da Francesco, ventitreenne napoletano che è alla ricerca della persona giusta di cui innamorarsi, e Anastasia, sua conterranea, che fa la pasticcera e si trova nella stessa situazione. “Sono nata in Bielorussia e faccio i dolci, le torte di mele, i muffin. Quando sono emozionata mi tremano le gambe, sono molto timida. Sono single da più di due anni, non riesco a trovare quello giusto”, dice lei. Di lui, invece, i suoi amici dicono che sia troppo selettivo.