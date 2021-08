Le cose da sapere sul ristorante di Primo Appuntamento

L’estate sta per concludersi, e Real Time è già pronto per ripartire con le sue nuove produzioni: già dal 31 agosto, infatti, vanno in onda le prime puntate della nuova stagione di Primo appuntamento, disponibili in anteprima per gli abbonati Discovery+, la piattaforma streaming dell’omonimo gruppo. Dopo l’esperienza estiva con lo spin-off ambientato su una nave da crociera, gli appuntamenti al buio tornano nella location originaria: un ristorante. Che, attenzione, non è un set televisivo, ma un vero e proprio locale appunto. Più precisamente il Geco, che si trova a Roma nel quartiere EUR.

Il dating show, tra i più seguiti e virali, torna con cinque nuove puntate, confermando il conduttore Flavio Montrucchio nella ormai nota veste (e giacca rossa) di “Re di Cuori“. Confermato anche il meccanismo della trasmissione: single alla ricerca dell’anima gemella schierati al bancone del ristorante (qui quelli consigliati in tutta Italia per una serata romantica), di fronte all’immancabile barman Mauro, in attesa di uno sconosciuto con cui condividere una cena e, chissà, anche una futura storia d’amore.

Geco, come dicevamo, non viene utilizzato esclusivamente per le riprese del programma, ma è normalmente aperto al pubblico. Anche se negli ultimi anni la notorietà, e di conseguenza la fila che i curiosi e i fan del programma creano fuori dalla porta, è notevolmente aumentata.

Il ristorante, che si definisce “un loft metropolitano nel cuore dell’Eur“, offre un menu legato alla tradizione culinaria italiana, ma con una particolare attenzione alla modernità e all’innovazione. “La scelta degli ingredienti unita alla grande tecnica dei nostri chef rende il gioco di contrasti una vera e propria esperienza di gusto, trasformando un pasto, che sia pranzo o cena, in una celebrazione di gusto“, si legge sul sito web del locale che si propone anche come location per feste private o aziendali.

Guardando le recensioni sul web, la maggior parte dei clienti si dice soddisfatta del menu, del personale, della location e, soprattutto, del fatto che “si respira l’aria del programma tv“. Purtroppo durante i mesi della pandemia, il ristorante non è stato accessibile al pubblico, ma tutto sta lentamente tornando alla normalità.