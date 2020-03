Fidanzato della Principessa Beatrice: iniziativa per gli anziani anti Coronavirus

Il fidanzato della Principessa Beatrice di York, Edoardo Mapelli Mozzi, lancia un’idea per gli anziani contro il Coronavirus. L’imprenditore italiano ha proposto di dare la precedenza agli over 70 nei supermercati, per garantire loro un ambiente più salubre nel quale fare la spesa. La coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo 29 maggio, ma la cerimonia potrebbe essere rimandata a causa proprio del Covid-19. Molti impegni della Regina Elisabetta, del Principe Carlo e di Kate Middleton sono stati al momento sospesi per paura di contagi.

Edoardo Mapelli Mozzi conquista ogni giorno di più il cuore degli inglesi, e questa volta ci riesce grazie al suo hashtag #elderlyhour. Orari dedicati ai più anziani, agli over 70 in poche parole, in modo da garantire loro supermercati più igienizzati e più forniti. Pare che l’idea sia già stata messa in atto in alcuni paesi, come la Finlandia.

“Ho letto alcune proposte su Twitter. Sarebbe possibile per i supermercati consentire agli acquirenti anziani l’ingresso per primi? In modo che possano fare acquisti prima di tutti noi, i negozi saranno puliti / disinfettati e prima che tutti gli scaffali vengano svuotati.“.

Il fidanzato e futuro sposo della Principessa Beatrice di York propone una delle idee più interessanti per combattere il Coronavirus, o se non altro per poterlo affrontare al meglio. La coppia dovrà rimandare il sì visto che l’emergenza Covid-19 ha raggiunto anche il Regno Unito. Per ora non ci sono comunicazioni a riguardo, è probabile che le nozze avverranno comunque, ma senza invitati.