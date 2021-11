Smokey eyes, come sceglierlo in base al colore degli occhi

Quando si devono scegliere nuances e tonalità del make up, spesso non si sa come orientarsi, la cosa migliore da fare è seguire alcune linee guida universali: così come il sottotono della pelle determina qual è il rossetto scuro più adatto, lo stesso può valere per smokey eyes e colore degli occhi: quali ombretti scegliere quindi? Lo vediamo insieme.

Occhi e colore degli ombretti: perché è una scelta importante

La scelta dell’ombretto giusto determina una migliore valorizzazione dello sguardo, e ancora una volta a scendere in campo sono fattori importanti quali la scala cromatica, i colori opposti e quelli complementari e la differenza tra tonalità fredde o scure.

In linea generale, basta sapere che colori nettamente in contrasto sottolineano la profondità dell’occhio e dello sguardo, mentre colori in armonia tra loro daranno come risultato un make up elegante, discreto e meno d’impatto.

I migliori amici dei nostri occhi rimangono sempre e comunque i colori complementari, che sono quelli con cui sarà quasi impossibile sbagliare e da avere quindi sempre a portata di mano, per andare sul sicuro.

Smokey eyes e colore degli occhi: quali effetti si possono ottenere

Sempre a proposito dei colori poi, non bisogna dimenticare alcune proprietà che questi possiedono naturalmente: gli ombretti di colore scuro (come nero, blu, viola, grigio e marrone) tendono a rimpicciolire ma allo stesso tempo donano profondità, sono quindi ideali su occhi grandi e sporgenti.

Gli ombretti di tonalità chiare (come le tinte pastello) ingrandiscono e illuminano: saranno ideali quindi per aprire lo sguardo in caso di occhi piccoli.

Ombretti in base al colore degli occhi

Un ulteriore e importante indizio lo fornisce l’iride dell’occhio e il suo colore naturale (che va sempre a braccetto con la ruota cromatica e i colori complementari). Vediamo per ogni colore dell’occhio quali sono i colori di ombretto più armoniosi:

Smokey eyes per occhi verdi

Per un effetto elegante e il più naturale possibile i colori più indicati sono per truccare gli occhi verdi sono:

verde smeraldo;

ottanio;

salvia;

verde bosco.

Per esaltare l’iride verde invece i colori ideali sono:

ruggine;

rosso;

marrone;

viola;

bordeaux.

Il nero merita una menzione a parte: in questo caso è particolarmente indicato su occhi verde scuro, che per un gioco di contrasti farà apparire il verde dell’iride ancora più chiaro.

Smokey eyes per occhi azzurri

Per un effetto armonioso sono ideali i colori tono su tono che considerano tutta la gamma di azzurri; ecco quali colori scegliere se si hanno gli occhi azzurri:

turchese;

acquamarina;

ottanio;

blu.

Per make up più importanti che vogliono lasciare il segno invece:

pesca;

rosa;

viola;

oro;

rame.

Smokey eyes per occhi marroni

In caso di occhi marroni, i colori per un make up armonioso e sobrio sono:

nero;

tutti i marroni;

i toni neutri come il tortora, il fango e il greige;

Per enfatizzare sguardo e make up, i colori giusti sono:

rosa;

oro;

bronzo;

verde chiaro;

arancione.

Sugli occhi marroni meglio evitare del tutto i toni pastello applicati come base, che tendono a spegnere lo sguardo.

Smokey eyes per occhi neri

In questo caso il tono su tono – che funziona in tutti gli altri casi – equivarrebbe al nero, che renderebbe senza dubbio lo sguardo magnetico ma potrebbe risultare un po’ troppo pesante e cupo. Se si vuole illuminare e creare profondità, meglio allora optare per:

oro;

ambra;

rosa;

blu elettrico.

Da evitare anche in questo caso le nuances pastello o troppo chiare che spegnerebbero lo sguardo. Meglio dei toni brillanti, metallizzati e perlescenti.