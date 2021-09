Trucco inverno 2022, l'ombretto si mette nell'angolo interno

L’inverno 2022 si prepara ad essere una stagione all’insegna del colore, ne è una chiara dimostrazione l’ultima tendenza del make up che promette di farsi notare: stiamo parlando di quello che è stato battezzato inner corner make up, ovvero l’applicazione dell’ombretto nell’angolo interno dell’occhio. Non è la prima volta che questo make up si fa vedere, nella sua fase iniziale era nato con l’uso di ombretti più sgargianti e pop, per l’inverno invece l’ombretto nell’angolo interno dell’occhio si tinge di tonalità intense, profonde e luminose, perfette per la stagione fredda.

Fino a poco tempo fa eravamo abituati a vedere nell’angolo interno dell’occhio solo ombretti che facevano da punto luce, e quindi di colori chiari e luminosi come il bianco o l’argento. Con la nuova tendenza invece l’angolo interno diventa il focus dell’occhio e perché no, dell’intero volto.

Oltre ad accendere il make up quindi, l’angolo interno ne diventa protagonista. Largo dunque alla fantasia, per dare luce e glamour al prossimo inverno.

Ombretto nell’angolo interno: gli abbinamenti più belli per l’inverno 2022

Sebbene qualsiasi combinazione di colori sia praticamente possibile, prendiamo ispirazione dagli abbinamenti più belli realizzati da esperti e make up artist, per accendere l’inverno 2022.

Ombretto nell’angolo interno: oro e argento

Se si è alla ricerca di un make-up perfetto per le prossime feste invernali, l’accostamento del blu all’oro potrebbe essere la soluzione giusta. In questo caso il make-up artist ha applicato prima i colori più scuri (blu e azzurro) e solo alla fine applica il color oro nell’angolo interno dell’occhio: l’effetto è decisamente scintillante.

Se si vuole rimanere sul classico invece, l’abbinamento perfetto rimane il nero e l’argento. In questo caso il make-up artist usa la palette di Dior per creare un effetto brillante e senza tempo.

Fenty beauty, il brand di make up di Rihanna, offre un ottimo spunto per un inner corner make up più semplice ma ugualmente d’impatto, servendosi di solo due colori: il verde e l’oro. L’unico ombretto è stato applicato proprio nell’angolo interno dell’occhio mentre la matita occhi verde è stata usata per sottolineare la rima inferiore.

Ombretto nell’angolo interno: colorato effetto pop

Se invece quello che si cerca è un po’ di colore e di freschezza, con l’intento di non dimenticare l’estate appena lasciata alle spalle, la risposta sta nel colore declinato nelle versioni fluo e magari abbinato al look indossato, così come in questo caso.

Trucco ombretto nell’angolo interno: consigli per realizzarlo

1. Osare (ma con confidenza)

Così a prima vista l’inner color make up sembra molto audace, i più timidi potrebbero desistere dal realizzare questo tipo di trucco. Il segreto sta nello scegliere un colore con cui ci si sente a proprio agio (che sia in armonia con i propri colori naturali) e osare senza paura con la sua versione più accesa.

2. Sì a glitter e perlescenze

Qualora si tratti di un ombretto matte, va bene anche mescolarlo con glitter per renderlo iridescente e splendente.

3. Applicarlo per ultimo

Nella realizzazione del make up, meglio concentrarsi prima sul resto del trucco che riguarda l’occhio e lasciare l’ombretto nell’angolo interno per ultimo, come tocco finale.

4. Procedere per gradi

Attenzione: l’inner corner make up deve essere chiaramente visibile ma onde evitare di esagerare è sempre meglio procedere per step, applicando poco prodotto alla volta.

Ombretto nell’angolo interno: i look visti sulle celebrities

Vediamo insieme come hanno deciso di indossare l’inner corner make up le celebrità

La versione pop star: Elodie

In vista di un evento speciale con tanto di performance live, su Elodie il make up artist Mr. Daniel ha realizzato proprio un trucco che punta tutto sull’angolo interno dell’occhio. Perfetto da mostrare in camera!

Effetto glamour: Gigi Hadid

La modella Gigi Hadid è il perfetto esempio di un trucco da copertina: su di lei il make up artist ha scelto l’arancione fluo, in perfetto tono con i colori naturali della top model.