Quale colore di rossetto può essere usato per risaltare maggiormente l’abbronzatura? La scelta dipende soprattutto dalla propria personalità, se si ama un look seducente o un make-up naturale.

La pelle abbronzata, dorata o olivastra che sia, permette di avere un aspetto sano anche con meno trucco di quando si è pallide, ma un tocco di colore regala comunque un quid in più, anche se si è passato un intero mese di vacanza in barca a vela. Dopo qualche ora di esposizione al sole (con la giusta crema solare, of course…), per ottenere un look très chic basta solo un rossetto rosso e un velo di mascara. Se si vuole esaltare l’incarnato sunkissed, le tonalità più adatte sono quelle luminose, come il rosso fuoco, il rosso corallo, il rosa e il fucsia. Vediamo nel dettaglio quali colori di rossetto scegliere su pelle abbronzata.