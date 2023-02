Quali sono i migliori struccanti sul mercato nel 2023

Negli ultimi anni, la cura della pelle e il make up sono diventati un elemento importante nella vita quotidiana di molte persone. Tuttavia, l’importanza di rimuovere il trucco in modo efficace e delicato non viene sempre presa in considerazione e viene tralasciata, come se fosse di minore importanza. Bisogna invece ricordare che il trucco e le creme idratanti sono solo una parte della cura della pelle.

Rimane quindi fondamentale creare una routine completa che includa anche la pulizia, oltre all’idratazione e alla protezione solare. Con i giusti prodotti e la cura adeguata, la pelle sarà radiosa e sana, in qualsiasi stagione. Per questo motivo, in questo articolo parleremo dei migliori struccanti sul mercato nel 2023, menzionando quelle che sono in sostanza le categorie principali e più popolari, ossia:

struccanti liquidi

acque micellari

struccanti solidi

Ci sono infatti molti ottimi struccanti sul mercato in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle. Gli struccanti liquidi sono ancora molto popolari e forse i più conosciuti, ma le acque micellari e gli struccanti solidi stanno diventando sempre più utilizzati grazie alla loro efficacia e sostenibilità. Scegliere il miglior struccante per la propria pelle dipende dalle esigenze individuali e dalle preferenze personali. È importante ricordare di rimuovere sempre il trucco prima di andare a letto per mantenere una pelle sana e luminosa.

Struccanti liquidi, i più popolari in commercio

Gli struccanti liquidi sono tra i più popolari e comuni sul mercato. Sono facili da applicare, rimuovono rapidamente il trucco e sono disponibili in varie formulazioni per adattarsi alle esigenze della pelle.

Un prodotto molto apprezzato è il Bioderma Sensibio H2O, un’acqua micellare senza profumo che rimuove delicatamente il trucco, anche quello resistente all’acqua, senza irritare la pelle. Altri prodotti popolari sono il Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water e l’Olay Gentle Facial Cleansing, entrambi amati per la loro efficacia nel rimuovere il trucco senza irritare la pelle.

Acque micellari, le più amate da provare subito

Le acque micellari sono un’altra categoria di struccanti molto popolari. Sono costituite da micelle, che sono particelle che attirano e rimuovono il trucco senza irritare la pelle. Sono anche conosciute per la loro capacità di idratare la pelle, lasciandola fresca e pulita.

Una delle acque micellari più amate è l’Eau Thermale Cleanance Micellar Water di Avène, apprezzata per la sua formulazione delicata e idratante. Un altro prodotto di punta è l’Effaclar Micellar Water di La Roche-Posay, che è particolarmente adatto per le pelli grasse o acneiche, grazie alla sua formula senza oli e parabeni.

Struccanti solidi, le alternative più sostenibili

Infine, gli struccanti solidi sono una categoria relativamente nuova, ma stanno diventando sempre più popolari per la loro praticità e sostenibilità. Sono generalmente confezionati in lattine o barattoli e possono essere applicati direttamente sulla pelle o con l’ausilio di una spugna o un panno.

Uno dei migliori struccanti solidi sul mercato è l’Ultrabland di Lush, un balsamo morbido che rimuove delicatamente il trucco, idrata la pelle e la lascia morbida e luminosa. Un’altra opzione popolare è il Papaya Sorbet Enzyme Cleansing Balm di Glow Recipe, che utilizza enzimi naturali per rimuovere il trucco in modo delicato e nutrire la pelle.