Regina Elisabetta II, le curiosità del matrimonio con Filippo di Edimburgo

La Regina Elisabetta II festeggerà il 21 aprile 94 anni, e per l’occasione vogliamo raccontarvi le curiosità e gli aneddoti più interessanti sul suo matrimonio con Filippo di Edimburgo. Classe 1921, Filippo è il Principe Consorte dal 6 febbraio 1952, quando Elisabetta salì al trono. La coppia è sposata sin dal 20 novembre 1947, e il loro, specie nei primi anni, fu un matrimonio abbastanza discusso.

Dal carattere forte e irruento, e costretto in seconda fila per il suo ruolo monarchico, Filippo di Edimburgo ha sempre cercato di imporre il suo pensiero e le sue idee, anche sulla Regina stessa. Non sempre con esiti positivi ovviamente, e i suoi tradimenti erano affare noto per le cronache scandalistiche del tempo. Gossip a parte però il matrimonio tra Elisabetta e Filippo è uno dei più solidi della storia della monarchia inglese, e anche il più duraturo. Quest’anno la coppia festeggerà 73 anni di nozze.

Scopriamo insieme alcune curiosità sul matrimonio della Regina Elisabetta II con Filippo di Edimburgo.

Le curiosità sulle nozze di Elisabetta II e il Principe Filippo

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono conosciuti nel 1934, a un matrimonio, quando lei aveva solo 8 anni. Il loro non fu un matrimonio combinato, come accadeva sempre all’epoca, anzi, una vera e propria storia d’amore nata da giovanissimi.

Il matrimonio si celebrò nell’ Abbazia di Westminster, il 20 novembre 1947. Le nozze erano state ritardate a causa della guerra. Per questo l’abito sfarzoso della Regina pare fosse ispirato alla Primavera di Botticelli, simbolo di rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le nozze vennero trasmesse in radio, con un seguito di cerca 200 milioni di persone.

Il Principe Filippo, come da tradizione inglese, non è il Re, nonostante abbia sposato la Regina. A lui con le nozze fu dato il titolo di Duca di Edimburgo. Dopo le nozze gli sposi andaro ad abitare a Clarence House, dimora attuale del Principe Carlo e di Camilla, Duchessa di Cornovaglia.

Nonostante le tante voci sui presunti tradimenti del Principe Filippo, dopo 73 anni di matrimonio le fonti di Palazzo parlano di una coppia ancora affiatata e in grande armonia. Pare che l’unico grande ostacolo, all’inizio del matrimonio, fu causato dalla difficile scelta di Filippo di abbandonare la carriera militare.

Elisabetta II e Filippo hanno quattro figli, il Principe Carlo, la Principessa Anna, il Principe Andrea e il Principe Edoardo, otto nipoti e otto pronipoti.