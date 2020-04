Storico discorso della Regina Elisabetta sul Coronavirus: ci incontreremo ancora

La Regina Elisabetta ha tenuto uno storico discorso sul Coronavirus, promettendo ai suoi sudditi che quando tutto sarà finito si incontreranno ancora. Un momento di una importanza rara per il Regno, è insolito per la Regina tenere discorsi del genere in diretta televisiva, ad eccezione di quello di Natale. Solo altre quattro volte durante il suo Regno era accaduto qualcosa di simile. Una di queste era stata per la morte della Principessa Diana nel 1997.

Un discorso che quindi resterà nella storia, per la sua rarità e l’importanza mediatica che ha avuto. Milioni di telespettatori in tutto il mondo lo hanno seguito in diretta, tra tv e la rete. Elisabetta II nel suo discorso sul Coronavirus ha invocato la resistenza dei suoi sudditi, la loro forza, e coraggio di chi combatte questa battaglia in prima linea. L’ultima volta che la Regina aveva tenuto un discorso per la Nazione era stato 18 anni fa, in occasione della morte della Regina Madre, nel 2002.

“Vi parlo in un tempo che so essere di grande difficoltà. Un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi”. Calma e pacata, Elisabetta indossa un abito verde, simbolo della speranza, e una spilla di turchese e diamanti appartenuta alla Regina Mary.

“Insieme stiamo affrontando l’emergenza, se restiamo uniti e risoluti vinceremo noi. Restando a casa aiutiamo a proteggere le persone fragili e a risparmiare a molte famiglie il dolore già sofferto da quelli che hanno perso i loro cari“. Elisabetta II parla in prima persona, mettendo se stessa sullo stesso piano dei milioni di sudditi che la stanno ascoltanndo.

“Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno reagito a questa sfida. Coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro“.

“Prevarremo” ha concluso la Regina Elisabetta. “La vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando che giorni migliori torneranno. Saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo ancora“.