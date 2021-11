Sedie per il soggiorno: 5 trend da seguire per scegliere quelle giuste

Linee vintage dal design classico, materiali naturali, nuovi tessuti e colori: le sedie per il soggiorno arredano con stile la zona giorno e puntano tutto sulla sostenibilità, sia per la scelta dei materiali, sia per quella estetica. Ma prima di guardare alle tendenze, per scegliere la sedia giusta è bene studiare gli spazi della sala da pranzo e lo stile del tavolo. Inoltre, se fino a qualche anno fa era di moda abbinare sedie diverse tra loro, ora si punta a creare uno spazio più uniforme.

La scelta, date queste premesse, sembrerebbe essere tutt’altro che semplice, ma fortunatamente le proposte non mancano, e occorre solo trovare l’ispirazione giusta per coniugare i gusti personali con le esigenze in termini di spazi e costi.

Come scegliere la sedia giusta: dimensioni, spazi e materiali

La zona living è probabilmente lo spazio domestico più vissuto da chi abita la casa e dagli ospiti che si ricevono. Anche per questo è importante che le sedie si adattino perfettamente allo stile e alle esigenze dello spazio a disposizione.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di stare comodi e far sentire a proprio agio gli eventuali ospiti. E, anche se non si dispone di enormi metrature, esistono tanti modi per arredare il soggiorno con soluzioni di design in grado di coniugare comfort e stile.

Come prima cosa è, quindi, fondamentale conoscere la metratura di cui si dispone, la misura del tavolo attorno al quale si andranno a disporre le sedie e le dimensioni delle sedie stesse. In questo modo si avrà la possibilità di capire esattamente quello che sarà l’ingombro dello spazio.

In seconda battuta, l’attenzione va rivolta a quelli che sono i materiali preferiti: i modelli in legno, metallo e imbottiti rappresentano i grandi classici che si possono adattare facilmente allo stile shabby e country chic i primi, e ad arredamenti più contemporanei e moderni gli altri.

Gli amanti del contrasto possono scegliere il colore di tavolo e di sedie totalmente distaccato rispetto al resto dell’arredamento, mentre se si preferiscono linearità e pulizia è bene puntare sul ton sur ton per armonizzare l’ambiente con equilibrio e coerenza.

Sedie: novità e tendenze

Il 2022 sarà l’anno delle influenze green nell’arredamento in generale; l’eco sostenibilità è uno dei temi cardine per chi si occupa di design di interni, pertanto la scelta dei materiali sarà assolutamente improntata a essere il più possibile sostenibile per l’ambiente.

Naturali saranno però anche le scelte in tema di tessuti e di trame, come si evince dal report di Westwing sui nuovi trend. E da queste indicazioni non fanno eccezione, naturalmente, le sedie: dalla forma classica o contemporanea, country o vintage, le parole d’ordine saranno sorprendere con il colore per inaspettati mix & match ed essere il più possibile green.

Sedie colorate: le novità

La tendenza in fatto di sedie recita soprattutto verde, ocra e blu: una vera e propria esplosione di colori, adatta soprattutto a chi ricerca uno stile bright boho in cui, accanto a colori neutri e dalle tinte tenui, si accostano invece sfumature decisamente più vivaci. Un mix & match tipicamente bohémien che nel 2022 troverà nuova linfa anche nel vintage glamour, in cui ad arredi e colori tipici del passato si affiancheranno particolari stravaganti e bizzarri.

Materiali naturali e sostenibili

Ma la parola d’ordine, lo abbiamo detto, sarà sicuramente ecosostenibilità: largo quindi a legni con venature a vista, tessili in cotone e lino, materie prime riciclate e certificate e prodotti da fonti sostenibili, come alluminio e metalli riciclati, iuta e rattan.

Sedie in velluto

Il velluto sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione; un materiale che rende immediatamente elegante e accogliente gli spazi della casa, e che troverà nuova linfa nel design di tendenza per il 2022, lontano dalle pomposità barocche.

Anche le sedie di velluto sono reinterpretate grazie alla combinazione con altri materiali come la pelle, sono realizzate con colori chiari e sono inserite anche in ambienti arredati in stile minimal e scandinavo.

Sedie imbottite

Imbottite, ma soprattutto arrotondate: le sedie per la sala da pranzo avranno forme morbide, sinuose e rotondeggianti, in pieno stile retrò, ma sapranno inserirsi perfettamente anche in contesti più moderni e contemporanei.

Design sedie classiche e vintage

Gli stili che andranno per maggiore nel 2022 saranno quattro: quello minimal, con legni chiari e tinte neutre; il global coastal, che richiama le atmosfere dei paesi di mare ed è quindi giocato sui toni del bianco e del grigio, con sfumature di blu e verde; il rustic vogue, in cui a elementi tipicamente country si accompagnano invece altri più industrial e contemporanei, e infine il già citato vintage glamour.

Continueranno a essere di moda i colori chiamati basic neutrals e rustic neutrals: tutte le sfumature di bianco, avorio, tortora e beige da un lato, e kaki, grigi scuri, nero abbinati a marroni e verdi, dall’altro.

