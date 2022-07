Perché scegliere il Corian per una cucina resistente, sostenibile e dal design impeccabile

Il Corian è un materiale molto resistente, sia agli urti che agli sbalzi di temperatura, costituito in parte da resina acrilica e in parte da minerali naturali a cui vengono poi aggiunti i pigmenti colorati. Possiede un basso contenuto di VOC (Volatile Organic Compounds) ed essendo un materiale facilmente rinnovabile ha assunto la caratteristica di essere anche sostenibile.

La robustezza del Corian e la sua capacità di rimanere immutato di fronte a eventuali macchie (non è poroso) lo rendono il materiale perfetto per i piani cucina.

Le principali caratteristiche del Corian sono quelle di un materiale rinnovabile, garantito 10 anni, personalizzabile e disponibile in tantissimi colori, adattabile (può infatti essere modellato, inciso, scolpito, satinato, tagliato ecc.), può assumere diverse forme ed è di facile manutenzione. Tutte queste caratteristiche portano poi, inevitabilmente, a dei vantaggi: il Corian è infatti igienico, versatile, omogeneo, ecologico, resistente e traslucido tanto da conferire luce e sofisticatezza agli ambienti domestici.

È dunque il materiale perfetto per la cucina di casa (ma, perché no?, magari anche per un bagno) destinata a durare nel tempo e dal design impeccabile e totalmente personalizzato.

Inoltre il Corian, essendo estremamente adattabile, si presta benissimo anche per la creazione di complementi d’arredo come lampade e cornici, ma anche per gli arredi da esterno.

Si tratta, infine, di un materiale facile da affiancare e combinare ad altri (come per esempio il legno e il metallo per gli appassionati di industrial) e le giunture sono assolutamente invisibili.