Scade il 31 dicembre 2021 la domanda per la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto dell’arredamento e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+. Il tetto per il bonus è fissato a 16mila euro, ma attenzione perché dal 2022 la soglia scenderà a 10mila.

Il bonus mobili 2021 può essere richiesto quindi fino a fine anno e poi, dal primo gennaio al suo posto ci sarà una nuova versione dell’agevolazione. Attualmente la detrazione sarà recuperabile in dieci anni e può essere richiesta esclusivamente da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 sino alla fine del 2021.

Per ottenere il bonus inoltre è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico o carta di credito. Tra le novità in arrivo con il nuovo anno, la nuova versione del bonus approvata dal governo, prevede un taglio del limite di spesa detraibile: dal 2022 la soglia massima di spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici passa a 10mila euro.

Per poter usufruire del limite più elevato di 16mila euro restano quindi solo altre due settimane, poiché come abbiamo detto scade nel 2021: ma attenzione, è possibile anche anticipare i pagamenti entro la fine dell’anno per poter rientrare nella detrazione.

Altro particolare importante da tenere presente è che la detrazione è ammessa anche se mobili ed elettrodomestici sono stati acquistati con un finanziamento a rate. I documenti da conservare per ottenere il bonus sono: l’attestazione del pagamento e le fatture di acquisto o lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della qualità e della quantità dei beni acquistati.

Nella categoria dei mobili detraibili con il bonus rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Non rientrano, invece, porte, pavimentazioni, tende e complementi di arredo.

I grandi elettrodomestici devono necessariamente avere etichetta energetica di classe A+ o superiore e rientrano nella detrazione: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni a microonde, radiatori e apparecchi di condizionamento.