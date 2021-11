Ariana Grande ha messo il cartello Sold nella sua proprietà a Hollywood Hills. La cantante aveva infatti messo in vendita la sua villa nel quartiere Bird Streets di Los Angeles acquistata nel 2020. L’abitazione è stata ceduta per 14 milioni di dollari.

La casa dal design contemporaneo, con quattro camere da letto e sette bagni, era stata pagata dall’artista 13,7 milioni di dollari e misura più di 900 mq distribuiti su tre piani. I soffitti sono alti 5 metri e aumentano la sensazione di ampiezza di tutte le stanze. È già circondata dal verde e non ha un giardino privato, ma dispone di una piscina a sfioro e quasi tutte le camere affacciano direttamente sul panorama della California del Sud.

La suite principale, ovviamente quella di Ariana Grande, si trova al terzo piano e ha una cabina armadio molto lussuosa con mobili in legno personalizzati, nella stessa tinta di quelli della cucina, delle scale e della boiserie al piano terra. Il bagno padronale ha pavimenti, pareti e piani in marmo, con lavandini incassati, oltre a una profonda vasca da bagno posizionata davanti alla finestra a parete.

Il primo piano è dedicato al living e dispone di una cantina per i vini, un angolo bar, un home cinema, una palestra e una sauna. La cucina è attrezzata con elettrodomestici Miele, e ha armadi a tutta parete che esaltano l’altezza della stanza.

La pop star, che ultimamente è impegnata nel talent show The Voice, pare abbia acquistato una casa più riservata e più piccola sempre su Bird Streets e possiede anche una dimora in stile Tudor a Montecito, che ha scelto come location per celebrare il matrimonio con l’agente immobiliare Dalton Gomez all’inizio del 2021.