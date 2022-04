La Pasqua 2022 è vicina e la tradizione delle uova decorate è ormai un appuntamento fisso in molte case. Colorare le uova, infatti, è un’attività divertente da fare con i bambini ma che piace molto a tutta la famiglia e porta in tavola un’idea semplice e allegra ma d’effetto.

Sul web si possono trovare tantissimi spunti e video per aiutarvi nella realizzazione. Noi vi proponiamo il tutorial con le uova sode e i coloranti a base alimentare, in modo che una volta sgusciate siano anche commestibili.

Volendo, esistono anche delle tecniche che vi consentono di svuotare il tuorlo e l’albume prima di colorare il guscio. In questo caso non saranno necessari i coloranti alimentari ma potrete sbizzarrirvi come più vi piace.

Occorrente:

uova sode

coloranti alimentari

etichette adesive tonde

scotch

carta di alluminio

matita a cera bianca

I vari passaggi sono spiegati molto bene nel video che abbiamo trovato su YouTube, e una volta capita la tecnica non sarà difficile far volare la fantasia. Alla fine del tutorial inoltre, si fa anche riferimento alla possibilità di utilizzare coloranti naturali come gli spinaci per il verde o la barbabietola per il rosso-viola.

La tradizione delle uova di Pasqua ha radici molto lontane: in epoca pagana simboleggiavano la rinascita della natura che avveniva in primavera, mentre per i cristiani l’uovo è da sempre simbolo di resurrezione. Solo in tempi recenti si è diffusa l’usanza di regalare uova di cioccolato, ma in molti Paesi, l’usanza di scambiarsi uova vere colorate e decorate è ancora oggi molto sentita.