Shampoo antigiallo: a cosa serve e i migliori 

I riflessi chiari dei colpi di sole e delle mèches che tendono all’arancione, i capelli bianchi che si ingialliscono, una bella chioma grigia che perde luminosità: è per correre in aiuto a queste tipologie di colorazioni che lo shampoo antigiallo è indispensabile. Per contrastare il giallo o i riflessi rossi sui capelli bianchi, biondi o grigi, infatti, basta applicare questo prodotto di bellezza con regolarità.

Le cause dell’ingiallimento dei capelli? Sono molte e diverse, a partire dagli agenti esterni ambientali come la luce solare, lo smog e l’inquinamento. Anche una decolorazione non eseguita alla perfezione può portare a un deperimento veloce della colorazione, poiché un processo di ossidazione dei pigmenti dei capelli che non viene portato a termine porta a far emergere un colore rossastro o giallognolo.

Inoltre, i capelli decolorati quando vengono esposti al sole per un periodo di tempo prolungato, sia al mare che in piscina, possono assumere una sgradevole tonalità giallastra o arancione.

Shampoo antigiallo: a cosa serve

Lo shampoo antigiallo è un prodotto per capelli che neutralizza il pigmento giallo o eventuali riflessi dorati che tendono a rendere la capigliatura spenta, opaca e dall’aspetto poco naturale.

o eventuali riflessi dorati che tendono a rendere la capigliatura spenta, opaca e dall’aspetto poco naturale. Essendo il viola il colore opposto al giallo, una formula arricchita con pigmenti viola è in grado di contrastare istantaneamente i toni caldi indesiderati mentre deterge i capelli.

è in grado di contrastare istantaneamente i toni caldi indesiderati mentre deterge i capelli. Questo shampoo è utile per contrastare il giallo che caratterizza i capelli decolorati o con mèches, rendendoli biondo cenere.

che caratterizza i capelli decolorati o con mèches, rendendoli biondo cenere. Serve per ravvivare i capelli bianchi, grigi o biondi chiarissimi .

. Può essere usato anche su capelli rossi per spegnere riflessi rame o arancione eccessivamente marcati.

eccessivamente marcati. Non funziona su capelli scuri, neri, castani.

Generalmente è consigliato usare questa tipologia di shampoo 1 o al massimo 2 volte alla settimana. Una frequenza di utilizzo maggiore è sconsigliata perché non apporta benefici.

