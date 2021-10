Anticaduta capelli, i migliori prodotti per contrastare la perdita

L’autunno è per antonomasia la stagione di transizione per i capelli, che in questo periodo dell’anno appaiono più deboli e vivono un vero e proprio momento di “ricambio”, questo si rispecchia in una maggiore caduta quando li spazzoliamo e in un tono che appare più spento del solito.

La domanda più frequente che ci poniamo in questo particolare momento dell’anno è come riuscire a contrastare la caduta per evitare di trovarsi con una massa di capelli svuotata. Non esiste una risposta univoca al problema, ma una serie di azioni che si possono compiere per preservare la salute del capello, a partire dall’alimentazione fino ai cosmetici che si possono integrare a quelli abituali per un trattamento d’urto.

Capelli, combattere la caduta a tavola

A livello alimentare, le vitamine responsabili della salute dei capelli sono quelle del gruppo B, in particolare:

vitamina B12: porta ossigeno al bulbo, favorendo una crescita sana del capello;

la vitamina B3: si occupa della struttura del capello;

vitamina B1: regala energia e vitalità dal cuoio capelluto;

le vitamine B2 e B5: aiutano a combattere le doppie punte.

Di conseguenza, gli alimenti che più aiutano l’organismo a mantenere i capelli in salute sono:

tutti i tipi di verdure;

i cereali integrali;

le uova;

i legumi, come i fagioli.

Qualora ci sia una carenza di questi alimenti nell’alimentazione quotidiana, si può valutare di inserire ciclicamente l’uso di integratori alimentari che vadano a supportare l’assunzione consigliata di tutte le vitamine e i minerali di cui il nostro organismo ha bisogno.

Anticaduta capelli: cosmetici e trattamenti

Oltre all’alimentazione, si può combattere la caduta dei capelli anche attraverso prodotti specifici formulati per questo scopo. Si tratta di fiale, sieri e shampoo dedicati, da usare per un tempo definito e/o da aggiungere all’utilizzo del classico shampoo. Ecco alcuni dei migliori prodotti anticaduta capelli, dagli shampoo fino agli integratori alimentari.

Biokeratin – Neo pecia forte 500 trattamento anticaduta capelli uomo-donna

Trattamento anticaduta dei capelli dall’azione potenziata a base di aminoacidi, vitamine e minerali. Privo di glutine e lattosio, aiuta non solo a mantenere in salute la capigliatura, rafforzandola e volumizzandola, ma agisce in modo mirato contro la caduta dei capelli e il loro ingrigimento. Perfetto per integrare carenze alimentari dei nutrienti essenziali e per contrastare la caduta dei capelli, favorendone la ricrescita.

Disponibile su AmicaFarmacia a 38,00 euro

Acquista ora

Iraltone – Tricostimolina trattamento coadiuvante la ricrescita fisiologica dei capelli

Si tratta di un trattamento composto da 12 fiale che contribuisce a fortificare i capelli e a stimolare la loro ricrescita fisiologica. Rinforza la struttura del capello agevolando l’azione della lisina e della cisteina ed evitando quindi che i capelli crescano deboli e sfibrati. Il contenuto della fiala va massaggiato direttamente sul cuoio capelluto.

Disponibile su AmicaFarmacia a 36,00 euro

Acquista ora

The Ordinary – Multi-Peptide Serum for Hair Density Siero Capelli

Siero concentrato creato per supportare la salute dei capelli e renderli più spessi, folti e sani. Contiene estratto di legno di larice europeo ed estratto di foglia di pianta del tè, complessi peptidici, estratto di fiori di trifoglio, di radice di scutellaria cinese, estratto di germe di grano tenero, di germe di soia selvatica, estratto di pisello e caffeina. Un vero booster per i capelli.

Disponibile da Douglas a 18,90 euro

Acquista ora

Klorane – Shampoo alla Chinina e Stella Alpina BIO

Shampoo senza tensioattivi e solfati, che deterge e contribuisce a stimolare la crescita fisiologica dei capelli. Contiene l’estratto di china, che associato alla stella alpina e al manganese, favorisce la crescita fisiologica del capello.

Disponibile su AmicaFarmacia a 10,70 euro

Acquista ora