I migliori shampoo antirosso per eliminare i riflessi arancioni dai capelli

Il colore rosso sui capelli, ad esclusione dei casi in cui è espressamente voluto, è uno degli effetti meno graditi di sole, tinte e lavaggi frequenti. Gli odiosi riflessi arancioni compaiono sui capelli solitamente molto scuri oppure castani, e non è facile liberarsene se non utilizzando prodotti specifici come lo shampoo antirosso.

È, infatti, molto comune che la tinta dopo molto tempo cambi leggermente colore per via dell’ossidazione. Così chi ha capelli castani tinti, in una tonalità più o meno scura, può ritrovarsi la chioma ricoperta di antiestetici riflessi rossi e arancioni.

Abbiamo già visto come lo shampoo viola possa aiutare a combattere la comparsa dei riflessi gialli, ora vediamo come liberarsi definitivamente dei riflessi arancioni.

Come eliminare i riflessi rossi e arancioni dai capelli

La soluzione sta nel “raffreddare” il colore, ovvero portare i toni della tinta verso colori freddi, allontanandosi più possibile dei riflessi caldi, ramati e aranciati. Per essere più precisi bisogna citare la colorimetria, ovvero la scienza che riesce a individuare i colori opposti che, se uniti, si annullano. Per neutralizzare il rosso dunque, esistono degli shampoo specifici che grazie all’uso sapiente del colore verde, che è il diretto opposto del rosso, riescono a liberare i capelli dal tono rossastro.

Si tratta degli shampoo chiamati antirosso, formulati proprio per combattere questo effetto sgradevole sui capelli tinti. Oltre allo shampoo si possono usare anche maschere e tonalizzanti specifici, formulati per correggere, proteggere e amplificare la durata e la resa della tinta.

I migliori shampoo antirosso in commercio

Ecco una selezione dei migliori prodotti in commercio per combattere i riflessi sgraditi sui capelli castani e mori.

Matrix – Total Results Dark Envy Neutralising Green Shampoo for Dark Brunette Hair

Questa formula innovativa si avvale di pigmenti verdi per contrastare gli indesiderati toni rossi e arancioni che compaiono sui capelli castani scuri. Grazie al verde e alle sue proprietà cromatiche, riesce a creare un aspetto più freddo e uniforme del colore. La formula pigmentata altamente concentrata aiuta a preservare l’intensità della tinta. Adatto per capelli scuri naturali ma soprattutto tinti, ed è assolutamente privo di toni caldi.

Disponibile da LookFantastic a 11,45 euro Acquista ora

Vitalcare – Shampoo Anti Arancio

È un prodotto specifico per capelli colorati con toni scuri. Grazie alla sua innovativa formula, arricchita con glicerina e proteine idrolizzate del grano, neutralizza i toni del rame e del rosso indesiderati, e rende i capelli morbidi e brillanti.

Disponibile da Douglas a 5,99 euro

Kérastase – Reflection Bain Chromatique Shampoo

Si tratta di una formula creata appositamente per detergere e rivitalizzare i capelli tinti, preservandone la brillantezza. Per rimuovere delicatamente le impurità proteggendo il colore, questo shampoo utilizza il Système Capture Advanced, che neutralizza gli agenti aggressivi esterni che possono comprometterlo, e una miscela di chelanti, filtri UV e vitamina E, utili per prevenire lo scolorimento causato da particelle d’acqua e agenti ossidanti aggressivi. Contiene anche olio di crusca di riso per enfatizzare la brillantezza e lucentezza dei capelli.

Disponibile su LookFantastic a 20,45 euro

Kérastase – Reflection Fluide Chromatique Illuminating Oil

Questo olio protettivo per capelli preserva i capelli tinti. Il Système Aqua-Ionic del marchio vanta proprietà emollienti, contiene anche un filtro UV e un derivato di vitamina E per combattere la temuta ossidazione e lo sbiadimento del colore. Contiene anche olio di crusca di riso per idratare e aumentare la morbidezza del capello, e olio di soia, che combatte la secchezza e il tono dei capelli spenti e opachi. Promette di prolungare il colore della tinta fino a 40 giorni.

Disponinile su LookFantastic a 28,95 euro

