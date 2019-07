Shampoo per capelli colorati: recensione di OGX Orchid Oil

Capelli colorati sempre lucenti e sani? Per garantire una lunga durata della tinta, senza sbiadimenti antiestetici, occorre scegliere un ottimo shampoo per capelli colorati che protegga la colorazione e al tempo stesso nutra e illumini la chioma. Sono tante le marche e i trattamenti specifici ma spesso districarsi nella scelta è complicato. Una buona abitudine è quella di leggere le caratteristiche e di optare per il prodotto che corrisponda maggiormente alle necessità.

Oggi vi facciamo scoprire lo shampoo e il balsamo OGX Orchid Oil che, nelle formulazioni, puntano tutto sulle proprietà dell’olio di orchidea e su quelle di semi d’uva.

L’olio di orchidea è molto utilizzato in cosmetica per la composizione di creme per il viso e il corpo grazie alle proprietà idratanti che contrastano l’insorgere delle rughe. Ha effetti positivi anche sui capelli secchi e colorati perché riesce nutrire a fondo e a riparare le chiome sfibrate. Le proprietà dell’olio ai semi di uva aiutano a mantenere i capelli lucenti e brillanti. Infine, i filtri UVA/UVB contrastano gli effetti dannosi dell’esposizione solare.

OGX Orchid Oil shampoo: recensione

Delicato sulla cute e nella profumazione, lo shampoo nutre i capelli senza appesantirli. Si sciacqua velocemente e ha una profumazione leggera e piacevole. È adatto a lavaggi frequenti ed è ideale da utilizzare come shampoo estivo perché rinforza le fibre capillari. La consistenza è gelatinosa per la presenza degli oli ma si usa come un normale shampoo. Prezzo: 7,90 euro

OGX Orchid Oil balsamo: recensione

La consistenza di questo balsamo è compatta nonostante si tratti di un olio. Non appesantisce il cuoio capelluto, aiuta a districare i capelli e si risciacqua facilmente. Se utilizzato in combinazione con lo shampoo aiuta a combattere l’effetto “capelli opachi” e a proteggere la colorazione. Dopo aver tamponato i capelli con l’asciugamano applicate un olio protettivo oppure un finish per capelli lisci o ricci. Prezzo: 7,90 euro