Shampoo per capelli colorati: le marche migliori

Lo shampoo per capelli colorati è un indispensabile se si vuole una chioma sana e lucente. I capelli tinti, infatti, hanno bisogno di trattamenti delicati e non aggressivi che nel contempo mantengano e ravvivino il colore a prescindere dal colore biondi o castani che siano.

I consigli fondamentali per far durare la tinta dei capelli più a lungo anche d’estate? Oltre a dover porre la giusta attenzione nello scegliere una tinta professionale di qualità e il più naturale possibile, è importantissimo scegliere con cura anche i prodotti da utilizzare dopo il trattamento.

Lo shampoo per capelli colorati deve essere appropriato alle specifiche esigenze dei propri capelli: se vengono lavati frequentemente, ad esempio, è meglio optare per prodotti che siano il più delicati possibile, mentre per i capelli colorati, è preferibile scegliere uno shampoo a pH bilanciato.

Ecco le sette marche migliori di shampoo per capelli colorati secondo la redazione di DireDonna.

1. Essential Haircare Minu Shampoo di Davines

Ideale per capelli colorati. La sua formulazione, caratterizzata da una schiuma ricca e corposa, è indicata per detergere delicatamente i capelli colorati, proteggendo il colore e mantenendolo brillante più a lungo.

Caratteristiche: con cappero di Salina che svolge un’azione protettiva per i capelli

Prezzo consigliato: 15,90 euro

Acquista ora su Amazon

2. Color Lustre di Shu Uemura

Si trasforma in una schiuma ricca, abbondante, che insapona rapidamente e offre facile risciacquo. Protegge dalla sbiaditura del colore e rispetta l’equilibrio del cuoio capelluto.

Caratteristiche: con olio di Rosa Mosqueta ricco in acidi grassi e vitamina A che nutrono profondamente la fibra del capello

Prezzo consigliato: 40 euro

Acquista ora su Amazon

3. Fashionista Brunette di Tigi Catwalk

Esalta i toni castani rendendoli più ricchi, profondi, con riflessi glossy. Formulato con estratto di ippocastano, arricchito con agenti tonalizzanti caldi, dona un colore forte e una brillantezza impeccabile.

Prezzo consigliato: 30 euro

Acquista ora su Amazon

4. Matrix Biolage Colorlast

Deterge delicatamente i capelli colorati. Aiuta a preservare la vitalità dei capelli colorati e aiuta a lasciare sensazione di petali-soft. Nutre e protegge per aiutare a mantenere la profondità, il tono e lucentezza dei capelli colorati. Deterge delicatamente per aiutare a preservare il colore vivacità, lasciando i capelli sensazione di petali morbidi e guardando naturalmente lucida.

Caratteristiche: arricchito con estratto di Orchidea

Prezzo consigliato: 17 euro

Acquista ora su Amazon

5. Sanotint Colourcare

Lo shampoo protettivo del colore è specifico per capelli trattati ed è ideale per lavaggi frequenti. L’utilizzo di derivati della Gomma di Guar e l’estratto di Bambù garantiscono il ripristino del giusto grado di idratazione del capello. La Vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti, contrasta l’aridità tipica del capello trattato donando morbidezza e luminosità, mentre l’estratto naturale di miglio dorato svolge un’azione nutriente e idratante conferendo ai capelli un aspetto più sano e lucente.

Caratteristiche: ai derivati di Gomma di Guar ed agli estratti di Bambù e Miglio

Prezzo consigliato: 14 euro

Acquista ora su Amazon

6. Shampoo Ravviva Colore di So One

Ideale per capelli colorati e sensibilizzati. Deterge e idrata i capelli apporta i principi attivi per minimizzare lo scarico del colore cosmetico e prolungarne la durata nel tempo, mantenendo i capelli brillanti. Grazie agli antiossidanti naturali dell’olio di Argan i capelli risulteranno setosi e lucenti, con note di gelsomino e mirra.

Caratteristiche: con olio di Argan

Prezzo consigliato: 10 euro

7. Shampoo Ravvivante Blonde di Biopoint

Deterge dolcemente, ravviva i riflessi, esalta la luminosità e la brillantezza dei capelli biondi.

Sui capelli colorati o con mèches, riduce lo sbiadimento causato dai lavaggi frequenti e dall’esposizione al sole. Sui capelli naturali ravviva ed esalta la luminosità e i riflessi biondi.

Un mix di principi attivi che idratano, proteggono e illuminano la chioma tra cui l’estratto glicolico di camomilla che svolge un’azione schiarente e riflessante.

Prezzo consigliato: 9,90 euro