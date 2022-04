Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Silvano Michetti – batterista del gruppo pop I Cugini di Campagna – è stato squalificato per aver bestemmiato in diretta tv. A quanto pare, dopo essere giunto sulla spiaggia di Cayos Cochinos, in Honduras, il concorrente avrebbe risposto con un’imprecazione blasfema ad una domanda del conduttore Alvin.

Gli autori dello show hanno in seguito deciso di squalificarlo per via della frase che poteva urtare la sensibilità dei telespettatori. Alvin ha dunque prelevato Michetti per condurlo via dall’isola. Alla notizia della conclusione inaspettata dell’avventura del fratello Silvano, Ivano Michetti ha subito reagito in sua difesa. Quella che è stata scambiata per una bestemmia era, a suo avviso, l’esclamazione “Santo Dio”.

Stando alle dichiarazioni di Ivano, Mediaset dovrà aspettarsi una lettera di diffida per aver espulso ingiustamente un concorrente. Lo scopo sarà quello di “Tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”, grazie all’aiuto di un autorevole studio legale.

Sulla pagina Instagram ufficiale della band, il cantante ha postato un trafiletto preso da La Repubblica, a cui ha rilasciato un’intervista il 10 aprile 2022, per informare i suoi fan della sua presa di posizione. “Nessuna blasfemia” vi si legge, “Manca il presupposto legale per l’espulsione dal format”.

I Cugini di Campagna erano già stati al centro di una polemica nel novembre 2021, quando avevano accusato i Måneskin – il gruppo rock vincitore di Sanremo e dell’Eurovision – di aver ricalcato i loro look. “Basta copiare i nostri abiti” avevano scritto, portando a un’esplosione di critiche sarcastiche nei loro confronti. E la stessa ironia sembra farla da padrona anche stavolta, stando ai commenti sui post Instagram della band.

Mediaset si è naturalmente scusata coi telespettatori per quello che ha definito un “episodio inaccettabile”, ma deve ancora rispondere alle dichiarazioni del musicista.