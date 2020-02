Smalto nero, come e quando scegliere la manicure dark

Lo smalto nero è una delle tendenze nail art 2020 imperdibili: non sempre facile da portare, ecco come e quando scegliere la manicure dark per essere sicure di non sbagliare.

Un tempo appannaggio di punk, rocker e adolescenti ribelli, lo smalto nero si è ritagliato ampio spazio nelle palette delle Case di prodotti di bellezza più prestigiose. Diventando uno dei più utilizzati e amati accanto a grandi classici come il rosso e il rouge noir e ai colori di stagione.

Proprio per il suo lato trasgressivo e giovanile, ma anche per la tinta particolare, però lo smalto nero scatena diversi dubbi quando è il momento di scegliere. Ecco i consigli della redazione per una manicure dark perfetta.

Smalto nero: come portarlo