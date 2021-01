Tendenze capelli 2021: quali seguire

Riguardano i tagli corti, medi e lunghi, colori e schiariture, acconciature e accessori le tendenze capelli 2021 da seguire. Se, insomma, volete sapere fin da subito “cosa ci metteremo in testa” nell’anno appena iniziato, è il momento di scoprire le proposte degli hairstylist.

Le idee da copiare e di cui parlare con il parrucchiere di fiducia arrivano dai brand leader del settore dell’haircare, dai saloni più importanti, dalle sfilate e dalle presentazioni delle collezioni di moda, ma soprattutto dal web. Infatti, in un momento in cui, a causa della pandemia globale da Covid-19, scarseggiano e sono scarseggiati eventi dal vivo, appuntamenti mondani e red carpet, in tanti, professionisti e utenti, guardano ai profili delle celebrities, delle influencer e delle fashion blogger per lasciarsi ispirare.

Tuttavia, il confronto con l’hairtylist è d’obbligo, specialmente quando si parla di colorazione, di frangia, di taglio, di sfilatura. Questo perché i tagli devono essere realizzati tenendo conto della forma del viso, per poterla valorizzare, e i colori di carnagione e occhi, per rendere armonioso il risultato.

Insomma, se non per “innocui” accessori, meglio evitare il fai da te e affidarsi a un professionista, se non altro per le scelte e le impostazioni iniziali.

Le tendenze capelli 2021

Ma quali sono, allora, i trend su cui puntare? Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra novità e conferme, tra ispirazione anni Ottanta, shaggy contemporanei e colori caldi e pop. Vi dice la nostra redazione, condividendo le proposte scovate tra passerelle, hairstylist e web. Pronte a prendere appunti?