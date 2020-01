Come scegliere il taglio di capelli in base alla forma del viso

Non solo tendenze di stagione per scegliere il taglio di capelli: la regola numero uno per scegliere il proprio hairstyle rimane rispettare la propria forma del viso. I lineamenti, la personalità e il fisico contano moltissimo quando si deve scegliere tra tipi di tagli, ma spigolature, rotondità e proporzioni devono essere riequilibrate per ottenere un’armonia estetica adeguata.

Un taglio di capelli adeguato al proprio volto riesce infatti a camuffare i piccoli difetti. Il doppio mento, ad esempio, si mimetizza con un taglio lungo e scalato; un viso magro e spigoloso viene addolcito da un bob o un carrè, mentre la frangia, piena e lunga fino alle sopracciglia, equilibra le proporzioni.

Viso lungo? Si accorcia visivamente ricorrendo alla frangia, piena e lunga, o al ciuffo laterale, senza limitazione alcuna sulla scelta della lunghezza.

E se si ha un naso importante, aquilino o irregolare, largo a lunghezze intermedie, animate da onde, regolari o disordinate, mentre i caschetti, dritti o scalati, regalano un aspetto sbarazzino che attenua un naso molto marcato.

Scopriamo allora verso quale taglio di capelli dirottare la propria scelta se si ha un viso quadrato, il viso tondo, trangolare o ovale.

Taglio di capelli con viso quadrato

Chi ha fronte ampia e mascella importante dovrebbe tentare di addolcire i tratti del viso creando volume alle radici , “alzando” visivamente la parte superiore della testa e sfilando i contorni del viso , rientrando all’altezza della mandibola e, in generale, producendo movimento grazie ad uno styling con riccio, ondulati, scalati o con ciuffi disordinati e leggeri.

Perfetto i tagli lunghi, ondulati e sfilati, magari con una frangia non troppo piena.

Indicati anche i tagli morbidi e scalati, mentre sono da evitare i tagli lisci e simmetrici, che focalizzano lo sguardo sulla mandibola.

Viso tondo: il taglio di capelli da scegliere

Per riequilibrare un viso rotondo è necessario dare volume alle radici: via libera, quindi, ai tagli corti, bob, pixie cut che facciano apparire più grandi gli occhi e spiccare le gote.

I caschetti mossi o long bob sono da scegliere sono in versioni sfilate o asimmetriche.

o sono da scegliere sono in versioni sfilate o asimmetriche. La riga in mezzo aiuta questa illusione ottica, così come il ciuffo laterale, mentre la frangia è sconsigliata, a meno che non sia molto corta e assolutamente non piena.

La piega che più ti aiuterà a sfilare i tratti del viso è certamente quella mossa: no, quindi, a capelli super lisci o super ricci o boccolosi, mentre le acconciature dovranno animarsi di ciuffi ribelli e disordinati e non chiudersi mai in chignon o raccolti troppo severi e troppo tirati.

Il taglio di capelli per il viso triangolare

Chi ha una fronte larga e mento a punta deve saper bilanciare le misure , compensando visivamente la minore larghezza della parte bassa del volto rispetto alla parte superiore.

La scalatura abbinata a un taglio medio è l'ideale se i capelli si fermano poco sotto il mento e le punte sono lasciate voluminose.

Perfetti il caschetto e il carrè asimmetrico che, dalla nuca più serrata, si ammorbidisca via via, andando verso il viso.

Un taglio corto, invece, deve coprire fronte e zigomi con morbidezza e la frangia non deve mai essere dritta. Ideale il pixie cut.

. Una piega mossa, piena e voluminosa armonizza gli spigoli.

Viso ovale: il taglio di capelli da scegliere