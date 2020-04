Sopracciglia folte: a chi stanno bene, come averle e curarle

Cara Delevingne, Gigi Hadid e Lily Collins sono solo alcune delle star e delle celebrities che amano le sopracciglia folte. Avere una forma che sia in armonia con l’ovale del viso e il taglio degli occhi è fondamentale se si vuole valorizzare lo sguardo.

A volte, però, i risultati non sono dei migliori perché si agisce un po’ a caso e non si rispettano alcune regole e proporzioni fondamentali per delinearle al meglio.

Le sopracciglia sono una parte molto importante del viso infatti esse hanno il potere di dare l’espressività.

Proprio per la loro importanza esse vengono curate sempre di più, ma un problema particolarmente diffuso è quello di averle troppo rade. Per questo motivo, soprattutto le donne, tendono a truccarle per farle apparire più folte. Come fare? Ecco i tip della redazione per sapere a chi stanno bene e per avere delle sopracciglia folte e perfette, a prova di eccesso.

A chi stanno bene

Le sopracciglia folte stanno bene a chi ha gli occhi grandi , che traggono maggior benefici da un contorno spesso, la fronte alta , per un criterio di armonia dei volumi del viso e, dettaglio non da poco, dovrebbero essere folte di natura .

Chi, invece, ha un viso squadrato e ha la mascella pronunciata può optare per una forma dritta che, oltre a essere molto elegante, dà armonia all'insieme.

Come avere e curare le sopracciglia folte