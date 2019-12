Spazzola rotante: quale acquistare e perché

Con la spazzola rotante sarà semplicissimo acconciare i vostri capelli, ecco quale acquistare e perché. Il suo funzionamento e il suo scopo non differisce molto dalla spazzola asciugacapelli: infatti ha un getto d’aria calda che viene profuso dalle sue setole. Però in questo caso potrete usarla anche su capelli asciutti, per creare lo styling che preferite.

Possiamo quindi affermare che il beauty device che abbiamo davanti unisce tre accessori per la cura dei vostri capelli: una spazzola, una piastra e un phon. Semplicissima da usare, ha una rotazione automatica, che va utilizzata una ciocca per volta.

Il suo effetto è volumizzante e le sue tecnologie (quella ionica, a infrarossi, a getti caldi e freddi) sono gli ultimi ritrovati in questo campo. I marchi principali sono leader del settore, da Rowenta, a BaByliss a Remington.

Vediamo insieme i migliori modelli di spazzola rotante, valutando vantaggi e prezzi.

Le migliori spazzole rotanti sul mercato

Rowenta Brush Activ Premium Care

Questo modello permette una piega rapida, grazie ai suoi 1000 W. Ha impostazioni di velocità regolabili, e un getto d’aria fredda per fissare l’acconciatura. Due spazzole in ceramica, doppio generatore di ioni anti-crespo, e setole naturali.

Pro: due pulsanti per la rotazione verso destra e sinistra

Prezzo consigliato: 69,99 euro

Babyliss AS200E

Fornita di un sensore digitale, questa spazzola rotante ha ben 4 testine intercambiabili, per ogni styling desiderato. Ha una potenza di 1000 W e agisce con la tecnologia ionica che elimina l’effetto crespo e elettrizzato dai vostri capelli.

Pro: include astuccio e accessorio lisciante

Prezzo consigliato: 69,90 euro

Spazzola One Step

Il modello più economico della nostra lista è molto maneggevole, ha un rivestimento in ceramica e ionizzatore. Ottimo sia come styler che come spazzola asciugacapelli. Si adatta a ogni tipo di acconciatura, riccia o liscia.

Pro: indicato per capelli secchi

Prezzo consigliato: 27,99 euro

Remington Keratin Protect

In casa Remington troviamo il modello più professionale. La sua caratteristica principale è il rilascio di cheratina e olio di mandorle attraverso il rivestimento in ceramica, rendendo il capello più luminoso e morbido. Potenza di 1000 W e getto d’aria fredda.

Pro: il miglior rapporto qualità-prezzo

Prezzo consigliato: 59,99 euro

La nostra scelta: Remington offre una spazzola professionale a un prezzo contenuto, con tutte le caratteristiche offerte da altri brand a prezzi maggiori.

Imetec Bellissima 2 in 1

Con la spazzola Imetec creare i vostri ricci sarà più semplice: il Curling System con un tasto facilita lo svolgimento della ciocca. Funzione asciugacapelli e styling, potenza di 400 W, 2 accessori interscambiabili.

Pro: cavo girevole

Prezzo consigliato: 29,90 euro

Philips Essential Care

La spazzola Philip non ha solo testine tonde, ma anche una piatta, come una spazzola classica, ideale per capelli lisci. Potenza di 800 W, ionizzatore, 4 accesori, combinati a tre funzioni flessibili di temperatura. Capelli più brillanti e più morbidi in pochi minuti.

Pro: setole retraibili

Prezzo consigliato: 45,99 euro

