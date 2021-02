Una delle preoccupazioni maggiori dopo aver realizzato un make up completo è la tenuta in termini di ore. Nei casi in cui sia necessario mantenerlo a lungo (per cerimonie o in estate quando il caldo è intenso), esiste un prodotto specifico formulato proprio per questa esigenza: è lo spray fissante trucco, concepito proprio per ottenere un make up che sia a lunga durata. Gli spray di questa categoria sono prodotti all’avanguardia, altamente performanti e le cui formulazioni sono state studiate attentamente per conservare i prodotti sul viso nel loro stato di grazia, quasi come quando sono stati applicati. Sono perfetti anche per impedire al trucco di sporcare la mascherina.

Avere un viso perfetto con il make up realizzato la mattina che rimane intatto fino alla sera è un’impresa ardua, esistono però prodotti nati con lo scopo di evitare matite sbavate, mascara colanti e pelle lucida. Sono gli spray fissanti ad oggi disponibili per l’acquisto che promettono una tenuta degna della più grande occasione. Che sia una cerimonia o un importante incontro di lavoro, sono tante le condizioni che richiedono un trucco duraturo e perfetto, e lo spray fissante viene in soccorso proprio per mantenere ogni cosa al suo posto.

I migliori spray fissanti per il trucco

A volte non è possibile effettuare dei ritocchi durante la giornata ed è in casi come questi che si potrebbe rimpiangere l’aver rinunciato a uno spray fissante adeguato. Spesso infatti si sottovaluta l’importanza di un tocco finale per fissare il make up. Come accade per i cosmetici più comuni, non tutti gli spray sono uguali e non tutti agiscono alla stessa maniera. Generalmente lo spray fissante trucco è un tipo di prodotto pensato per prolungare la durata del make up del viso, e per farlo tecnicamente agisce sulla temperatura della pelle, in modo che questa non determini lo scioglimento delle varie formulazioni applicate.

Dew Mist Setting Spray di bareMinerals

Tra le migliori proposte presenti sul mercato c’è sicuramente lo spray fissante Dew Mist di bareMinerals, uno spray leggero che idrata il viso rinfrescando tutto il make up. Ha una doppia funzionalità: può infatti essere usato sia per fissare la base del trucco appena realizzato che come acqua rinfrescante durante il giorno. Contiene fermenti di kombucha che servono ad aumentare la luminosità della pelle ed estratti di mela e anguria adatti a idratare il viso e dargli un aspetto fresco.

The POREfessional Super Setter di Benefit Cosmetics

Benefit Cosmetics ha lanciato il the POREfessional Super Setter, uno spray fissante trucco che promette anche di minizzare i pori. Viene definito un prodotto multitasking in grado anche di levigare la pelle. Ha una formula opacizzante e garantisce fino a 16 ore di tenuta del make up. Contrasta la pelle lucida e idrata il viso. È waterproof e senza alcool e combatte anche il sudore.

GlowSetter spray fissante trucco di Glam Glow

GlamGlow propone lo spray fissante GlowSetter e lo descrive leggero come una nuvola: la sua formula contenuta in un packaging rosa shocking è a base di acque minerali. Si può applicare sia dopo aver completato il make up per fissare e amplificare la durata del trucco, sia durante la giornata per dare una rinfrescata generale al viso. Lo spray fissante di GlamGlow è arricchito con caffeina, tè verde, bianco e rosso, che combinati insieme agiscono contro gli agenti esterni più aggressivi. Il risultato sarà un viso idratato, lenito e radioso.

Spray fissante ultra matte all nighter di Urban Decay

Urban Decay ha lanciato il suo Ultra Matte All Nighter, che rende il make a lunghissima tenuta e in più controlla l’eccesso di sebo. In questo modo riesce ad evitare la comparsa dell’effetto lucido. È uno spray fissante, rinfrescante e opacizzante. Ha una particolare texture traspirante e promette fino a 16 ore di tenuta del trucco, liberandoci dall’impegno del ritocco al make up. In più è un prodotto vegano: non contiene ingredienti di origine animale.

