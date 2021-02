L’eccessiva produzione di sebo affligge molte persone e causa il così detto viso lucido. Ad essere colpita maggiormente di solito è la zona T (composta da fronte, naso e mento) con conseguente ostruzione dei pori, che porta infine alla tanto temuta pelle impura. La ricetta perfetta per combattere il problema del viso lucido è composta da una skincare mirata e un make up altrettanto efficace.

Le responsabili dell’inestetismo sono le ghiandole sebacee che si trovano nel derma, che quando producono sebo in eccesso, determinano l’effetto lucido sul viso.

Consigli per trattare la pelle lucida: quali prodotti scegliere?

Andando per ordine, per mettere un freno al viso lucido si deve partire da una detersione adatta a questo tipo di pelle, scegliendo ingredienti purificanti ma non aggressivi che al contrario potrebbero accentuare il problema.

I prodotti abrasivi ad esempio, eliminano lo strato superficiale del sebo stimolando la pelle a crearne in quantità maggiore per compensare, ottenendo quindi l’esatto contrario dell’effetto desiderato.

La parola d’ordine è purificare senza aggredire e tra le sostanze più indicate per combattere la pelle oleosa viene spesso citato l’acido salicilico, che ha proprietà esfolianti e leviganti. È usato in concentrazioni che oscillano tra l’1 e il 2%.

COSRX detergente delicato all’acido salicilico

COSRX propone un detergente delicato all’acido salicilico per l’uso quotidiano, che aiuta ad eliminare le impurità nutrendo allo stesso tempo la pelle. Riesce a rimuovere lo sposto e il in eccesso.

Disponibile su LookFantastic a 15.45 euro Acquista ora

Un altro trattamento particolarmente efficace sulla pelle lucida è la maschera all’argilla verde, da fare un paio di volte alla settimana. L’argilla verde ha particolari proprietà purificanti e riequilibranti in grado di asciugare la pelle del viso. Un prodotto economico soprattutto se comprato in polvere da mischiare all’occorrenza insieme all’acqua, in modo da ottenere un composto omogeneo da lasciare in posa sul viso (evitando il contorno occhi) fino alla sua completa asciugatura.

Eos maschera all’argilla verde ventilata

EOS propone la sua Argilla Verde Ventilata con proprietà antisettiche, cicatrizzanti e assorbenti.

Disponibile su AmicaFarmacia a 4,99 euro Acquista ora

Oltre alla detersione, per combattere il viso lucido va posta attenzione anche su creme e lozioni idratanti e i loro principi attivi, focalizzando la scelta su composti che promettono un effetto opaco.

Laura Mercier Mattifying Oil-Free Moisturizer

Laura Mercier propone Mattifying Oil-Free Moisturizer, una crema idratante perfetta da applicare prima del trucco pensata proprio per le pelli grasse e lucide. Ha una formula estremamente innovativa a base d’acqua, in grado di riequilibrare la produzione di sebo e di donare un effetto finale matte.

Disponibile su LookFantastic a 61,45 euro Acquista ora

Il make up indicato per evitare l’effetto lucido della pelle

Se non preparata adeguatamente, la pelle lucida fa letteralmente scivolare via il make up compromettendone la durata e rendendolo oleoso. Per preparare il viso l’ideale è usare un primer a effetto opacizzante, in modo che il trucco resti fissato al suo posto.

Nars Primer Cosmetics Pore & Shine Control

Nars ha ideato il Cosmetics Pore & Shine Control Primer dall’effetto opacizzante con la sua formulazione priva di oli. Affina la grana della pelle e combatte l’effetto lucido sul viso assorbendo il sebo in eccesso e preparandolo per una tenuta ottimale del make up.

Disponibile su LookFantastic a 32,95 euro Acquista ora

Un altro cosmetico molto efficace contro l’effetto lucido è la cara e vecchia cipria: spesso sottovalutata, se usata nella giusta quantità rimane uno dei prodotti del make up più efficace per eliminare la lucidità, migliorando nettamente la tenuta del trucco.

Da usare subito dopo il fondotinta e prima di terra e blush, la cipria rappresenta l’intermezzo per completare il make up e sconfiggere l’effetto lucido. Se tenuta in borsetta, la cipria è perfetta per ritocchi veloci da effettuare durante la giornata.

Clinique Stay-Matte Sheer Pressed Powder

Clinique Stay-Matte Sheer Pressed Powder cipria priva di oliClinique propone Stay-Matte Sheer Pressed Powder, una cipria trasparente priva di oli disponibile in varie tonalità. Riesce a perfezionare l’incarnato regalando un finish mat. È pensata proprio per le zone più oleose del viso.

Disponibile su LookFantastic a 29.45 euro Acquista qui