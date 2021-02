Cosmetici all in one, i migliori prodotti multifunzionali

Make up, protezione dagli agenti aggressivi e skincare è possibile avete un unico cosmetico che risponda a tutte queste esigenze differenti? Sì, sono i cosiddetti cosmetici all in one, ovvero tutto quello che serve in unico prodotto, il che rende queste formulazioni decisamente multitasking.

Sono molti i brand che sono andati incontro a questa nuova tendenza beauty e che hanno formulato prodotti multifunzionali: dai fondotinta che coprono le imperfezioni della pelle e che, al tempo stesso, la idratano ai mascara in grado sia di allungare le ciglia, sia di nutrirle. Il minimalismo dalla moda è dunque arrivato anche nella cosmetica, generando una beauty routine più essenziale e smart sotto tutti i punti di vista. Le pioniere del less is more cosmetico sono le nuove generazioni di giovani coreane, che rispettano la tradizione di una delle skincare più famose del mondo cercando però prodotti versatili e pratici.

Cosmetici all in one: BB cream

Tra i cosmetici all in one più famosi in commercio c’è la BB cream, il cui nome sta per blemish balm, ovvero una crema idratante in grado di fornire allo stesso tempo la copertura di un fondotinta e la protezione di una crema solare. Inizialmente la BB cream è stata commercializzata in Corea (dove la skincare è un vero e proprio rituale di bellezza) ma negli anni recenti è arrivata anche in Occidente conquistando un’ampia fetta di mercato.

Non tutti sanno che la BB cream è nata in realtà in Germania come rimedio dermatologico da applicare sui pazienti che avevano subito operazioni chirurgiche. Di necessità si è fatta virtù nei primi anni ‘80, quando in Corea del Sud, la prima BB cream, è stata pubblicizzata come il segreto delle attrici.

BB cream Roche-Posay

La Roche-Posay ha lanciato sul mercato Hydreane BB Cream, un trattamento idratante, protettivo e uniformante, che contiene anche SPF 20. È senza parabeni ed è stata testata anche sulle pelli più sensibili.

Da BB cream a CC cream

L’evoluzione naturale della BB cream è la CC cream, sigla che sta per color control: una nuova formula dei primi anni 2000 che assume le caratteristiche di primer, protezione solare e assenza di oli, tutti in un’unica miscela.

Estée Lauder Revitalizing Supreme Global Anti-Aging CC cream

Estée Lauder propone la Revitalizing Supreme Global Anti-Aging CC cream SPF 10, una formula innovativa e pregiata capace di nascondere i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Cosmetici multifunzionali: DD cream

Le lettere dell’alfabeto non finiscono qui, perché esistono anche le DD cream che indicano Daily Defence, e si rivolgono alle pelli mature: sono formulazioni speciali che proteggono dai raggi solari con filtri SPF tra 15 e 25 e idratano la pelle, colorandola come un fondotinta.

A prescindere dalla sigla con cui vengono identificate, queste creme multifunzionali sono in grado di prendersi cura anche delle pelli più sensibili, donando loro tutto quello di cui hanno bisogno: protezione, idratazione e finish omogeneo come un fondotinta.

Smashbox Halo Healthy Glow All-in-One

Smashbox propone Halo Healthy Glow All-in-One SPF25 Tinted Moisturiser, una crema idratante colorata con SPF 25, resistente al sudore senza ostruire i pori. Funge da primer, protegge, perfeziona l’incarnato e idrata la pelle con una sola applicazione. La copertura è leggera e sono disponibili diverse nuance in accordo con i sottotono della pelle. Può essere usata da sola per un effetto lieve o come base prima di applicare il trucco.

Yves Saint Laurent Touche Éclat All-In-One

Anche Yves Saint Laurent ha ideato il suo prodotto multi funzione, si chiama Touche Éclat All-In-One Glow ed è un fondotinta dal finish luminoso. Disponibile in varie tonalità, è a base d’acqua e si fonde con la pelle donando un effetto finale mediamente coprente. È arricchito con acido ialuronico e vitamina E e ha un SPF pari a 23.

