Tavolo gioco bimbi, i più venduti su Amazon

Il tavolo gioco bimbi non può mancare nella cameretta dei piccoli, per questo la nostra redazione vi presenta una carrellata dei prodotti più venduti su Amazon, che sono anche tra i più amati e meglio recensiti.

Questi modelli arrivano da brand storici di giocattoli e articoli per i neonati e per i più piccoli, come Fisher-Price e Clementoni, sinonimo di qualità, competenza e innovazione.

Sono articoli colorati, pratici, fantasiosi e adatti alle varie età per sicurezza e giochi, dai bambini di pochi mesi a quelli di 1-2 anni e oltre). Permettono di scoprire attività, colori, suoni, ma anche di sviluppare la creatività e di avere una postazione tutta loro per giocare, da soli o in compagnia.

Ogni proposta ha le sue caratteristiche. Si va dal tavolo base, essenziale, in legno con sedie e porta giochi integrato, al banchetto da “lavoro” per imitare i grandi e imparare a coordinare pensiero e manualità.

Tavolo gioco bimbi: la top 5

Fisher-Price Tavolino attività della città

Un tavolino multi attività per bambini. Ha colori vivaci, 4 simpatici posti da visitare, superfici diverse, 9 luci, più di 120 canzoncine, melodie e frasi che accompagnano i piccoli nella crescita con 3 livelli di gioco. Promuove lo sviluppo dei sensi nel neonato; il movimento con frasi, musica e canzoni; i primi passi con la pratica maniglia e la base robusta con 4 ruote. Dai 6 mesi. Prezzo consigliato 34,90 euro. Acquista ora

Clementoni Tavolo Prime scoperte

Un coloratissimo tavolo ricco di attività educative per imparare i numeri, le lettere, le forme e i colori, i nomi degli animali e i loro versi. Con tanti effetti luminosi e allegre canzoncine e filastrocche stimola i sensi e la manualità anche dei più piccoli. Le gambe sono removibili. Età consigliata: 10/36 mesi. Prezzo consigliato 36,61 euro. Acquista ora

KidKraft Set Tavolo con sedie in legno

Se siete alla ricerca dell’essenzialità, questo è il prodotto che fa per voi. Il set tavolo rotondo con due sedie dal colore naturale e bianco è la postazione ottima per dedicarsi ad attività manuali che stimolano l’espressione artistica, il gioco, i compiti. Adatto anche per la merenda. Da 1 anno o da quando il bambino inizia a camminare stabilmente. Prezzo consigliato 65,90 euro. Acquista ora

Clementoni Worbench Banchetto svita e avvita

Non un tavolo vero e proprio, ma un simpatico banchetto, da posizionare su un piano, su un tappeto, sul pavimento o sul letto. Permette di giocare con 3 attrezzi, un martello, un cacciavite e una chiave inglese e 6 accessori, chiodi, bulloni e viti, per un divertimento ricco e interattivo. Richiudibile, diventa una pratica cassetta degli attrezzi che i bimbi possono portare con loro. Età consigliata: 10/36 mesi. Prezzo consigliato 9,89 euro. Acquista ora

MEGA Bloks First Builders Tavolino multi attività

Un tavolo multi attività originale e divertente, propone di giocare grazie alle costruzioni MEGA Bloks. Include personaggi e auto, e si può integrare con l’acquisto di altri mattoncini. Da 36 mesi. Prezzo consigliato 19,99 euro. Acquista ora