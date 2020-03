Trattamenti viso da fare a casa: idee fai da te

La remise en forme al tempo del Coronavirus? Si fa Chez Nous, con trattamenti viso da fare a casa. Già perché con tanto tempo a disposizione nulla vieta di pensare a sé stesse con tante idee fai da te per purificare, idratare, rassodare la pelle del viso.

Prima di fare una maschera viso, è una buona abitudine preparare la pelle riempiendo una bacinella d’acqua calda, a cui aggiungere qualche goccia di olio essenziale, per esempio rosmarino, eucalipto o tea tree, e un cucchiaio di bicarbonato. Dopo circa 15 minuti la pelle sarà pronta per una pulizia del viso: le unghie non devono essere a contatto con la pelle, usa una velina da arrotolare intorno alle dita, poi tampona il viso con una bustina di camomilla tiepida, immersa nell’infuso e strizzata.

Che siano idratanti, lenitive, antirughe o per pelli grasse è possibile prepararle a casa con ingredienti naturali che che sia hanno già in dispensa o che sono facili da reperire al supermercato o in erboristeria.

Ecco qualche consiglio della redazione per preparare dei trattamenti viso da fare a casa, dalla maschera esfoliante fino a quella purificante.

Esfoliante viso fai da te

Ingredienti : un cucchiaio di miele, due mandorle, un cucchiaino di succo di limone

: un cucchiaio di miele, due mandorle, un cucchiaino di succo di limone Procedimento : tritar le mandorle con il morataio fino ad ottenere una polvere sottile, quindi mischiare la polvere con il miele; poi aggiungere il limone

: tritar le mandorle con il morataio fino ad ottenere una polvere sottile, quindi mischiare la polvere con il miele; poi aggiungere il limone Utilizzo: applicare l’impatto dolcemente sul viso effettuando dei massaggi circolari. Lasciare asciugare per 15 minuti. Sciacquare con acqua tiepida.

Emolliente viso fai da te

Ingredienti : mezza tazza di avena, mezzo cucchiaino di miele, due cucchiai di latte, due gocce di olio di geranio e due di olio di camomilla.

: mezza tazza di avena, mezzo cucchiaino di miele, due cucchiai di latte, due gocce di olio di geranio e due di olio di camomilla. Procedimento : frullare bene gli ingredienti con un tritratutto e mischiare bene gli ingredienti

: frullare bene gli ingredienti con un tritratutto e mischiare bene gli ingredienti Utilizzo: applicare la maschera con le dita, realizzando dei massaggi circolari. Lasciare agire per 15 minuti e sciacquare con acqua tiepida

Maschera idratante fai da te

Ingredienti : 1 cetriolo

: 1 cetriolo Procedimento : sbucciare il cetriolo e tritareo fino ad ottenere un impasto, lasciando da parte 2 fettine per coprire gli occhi

: sbucciare il cetriolo e tritareo fino ad ottenere un impasto, lasciando da parte 2 fettine per coprire gli occhi Utilizzo: stendere la maschera su tutto il viso e lasciare riposare per 15 minuti. Poi sciacquare con abbondante acqua fredda.

Trattamento viso contro rughe e occhiaie

Ingredienti : due cucchiai di miele, un albume d’uovo sbattuto, un cucchiaio di succo di limone

: due cucchiai di miele, un albume d’uovo sbattuto, un cucchiaio di succo di limone Procedimento : mischiare il miele con l’albume sbattuto, quindi aggiungere il limone e mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo

: mischiare il miele con l’albume sbattuto, quindi aggiungere il limone e mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo Utilizzo: applicare sul viso, massaggiare dolcemente e lasciare agore per 20 minuti. Pulire il viso con il tonico

Maschera anti-età fai da te

Ingredienti : un bicchiere di yogurt naturale, un cucchiaino di semi di finocchio, un cucchiaino di foglie di finocchio tritate

: un bicchiere di yogurt naturale, un cucchiaino di semi di finocchio, un cucchiaino di foglie di finocchio tritate Procedimento : mischiate lo yogurt con i semi e le foglie di finocchio, fino a quando la crema non sia omogenea

: mischiate lo yogurt con i semi e le foglie di finocchio, fino a quando la crema non sia omogenea Utilizzo: applicare sul viso e lasciare agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida.

Trattamento purificante per il viso