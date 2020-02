Trucco per frangia: come truccare gli occhi

Occhi in prima piano in caso di trucco per frangia: il tipo di make-up, infatti, andrebbe scelto anche a seconda del taglio di capelli, non solo a seconda dei colori di incarnato e di iride e della forma del viso.

I capelli, infatti, sono la cornice del proprio volto e possono evidenziare o camuffare dei tratti, come la fronte, il mento, il naso e – chiaramente – la forma degli occhi.

È importante ricordare, a prescindere dal tipo di frangia o frangetta, che per mettere in risalto al meglio gli occhi il mascara e l’eyeliner sono due prodotti di bellezza immancabili nel beauty case.

Dalle celebrities, come sempre, è facile strappare qualche indicazione per tagli e colore di capelli, make-up e acconciatura: ecco 3 star da cui imparare come truccare gli occhi con la frangia.

Trucco per frangia come Rihanna

Sopracciglia perfette, anche se coperte dalla frangia lunga e divisa al centro, per Rihanna. Focus del make-up sugli occhi, sottolineati da un tratto spesso di eyeliner e una passata generosa di mascara. Bocca nude, con matita delle labbra di una tonalità più scura.

Truccare gli occhi come Jessica Biel con la frangia

Trucco molto naturale quello scelto da Jessica Biel. L’attrice ha pettinato le sopracciglia senza sottolinearle né definirle eccessivamente e ha scelto di evidenziare i suoi bei occhi verdi con un accenno di ombretto chiaro nella palpebra superiore, compreso all’estremità interna, e con un marrone scuro la rima inferiore. Sulle labbra solo un leggero gloss color nude.

Il trucco per frangia di Jennifer Garner

Jennifer Garner punta su uno smokey eyes nero e madreperlato, sottolineato da ciglia e sopracciglia ben disegnate, solo leggermente nascoste dalla frangia lunga. Anche per lei è stato scelto un rossetto color carne, dal finish creamy per dare sensualità alle sua labbra carnose.