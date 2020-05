Unghie naturali: come avere unghie belle senza smalto

Avere le unghie naturali porta molti vantaggi, ma come avere unghie belle senza smalto? Lo smalto, infatti, inevitabilmente permette di avere mani con unghie belle e ordinate, di sentirsi subito a posto. Basta uno smalto trasparente, o il colore più neutro possibile, per dare alle unghie un aspetto omogeneo, luminoso e sano.

Con le unghie naturali non è così facile. Spesso appaiono opache, con una superficie non liscia, con cuticole a vista, insomma poco curate. Tuttavia, con qualche passaggio e poco impegno, è possibile avere unghie belle anche senza smalto.

I benefici delle unghie naturali, del resto, sono tanti. Prima di tutto è un obbligo, per avere unghie forti e sana, fare delle pause dall’uso dello smalto. Le unghie naturali hanno il tempo di riprendersi dallo stress dei prodotti chimici, smalti e solventi per unghie, di “respirare” e ricrescere all’aria e alla luce. Inoltre, stanno bene su tutto e non bisogna farsi il problema di abbinarle al look. Infine, sono praticissime e non ci si deve preoccupare di romperle, di scheggiarle, di graffiare la superficie dello smalto rovinando per un gesto o una disattenzione tutta la manicure.

Eccome come avere unghie belle senza smalto.

6 consigli per unghie naturali belle