Nail art nude: 6 idee originali ed eleganti

La nail art nude ha moltissimi vantaggi: si abbina bene ai colori dell’outfit, qualsiasi essi siano, si declina in idee originali ma eleganti, negli ultimi anni è sempre al top tra le tendenze in fatto di smalti e unghie.

Per questo la manicure dai colori nude è senza tempo. Chi preferisce un look classico potrà scegliere dettagli sobri e raffinati, chi vuole aggiungere un tocco frizzante potrà, invece, puntare su proposte diverse dal solito, pop e stupefacenti.

Il nude, su mani curate, specialmente con unghie non troppo lunghe, è una soluzione perfetta per un aspetto pulito. Beige, rosato, champagne, o uno dei nuovi nude, come il tortora, scegliete lo smalto in base al sottotono della pelle, un po’ come fareste con il rossetto, e sbizzarritevi con le nostre idee originali ed eleganti per la nail art nude.

6 nail art nude da provare