Nei programmi di Maria De Filippi i colpi di scena solo all’ordine del giorno. Per quanto riguarda Uomini e donne, l’ultima scelta assolutamente inaspettata è arrivata da Veronica Rimondi, che sembra aver prediletto il corteggiatore Matteo Farnea e poi lasciato la trasmissione.

Veronica Rimondi è sempre stata un po’ diffidente nei confronti dei suoi corteggiatori. La tronista del “Trono classico” di Uomini e donne si è trovata a confrontarsi con due concorrenti in particolare, Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. Con entrambi il rapporto sembrava promettere bene, seppur Veronica non riuscisse a compiere una scelta. Durante le puntate in esterna, inoltre, era scappato un bacio sia con Andrea che Matteo, lasciando i protagonisti di questo triangolo ancora più confusi.

Dunque, nonostante il trono di Veronica Rimondi sia iniziato più tardi rispetto a quello per esempio di Matteo Ranieri e di Luca Salatino, la sua vicenda ha fatto appassionare gli spettatori di Uomini e donne e ha animato lo studio di Maria De Filippi. In vista della scelta, infatti, i due corteggiatori hanno spesso iniziato accese discussioni, soprattutto a proposito di quei baci dati in esterna. Matteo corteggia da più tempo Veronica, però l’arrivo di Andrea aveva decisamente cambiato le carte in tavola per la tronista.

A sorpresa, però, nella puntata registrata il 19 maggio Veronica Rimondi sembra aver fatto la sua scelta definitiva: Matteo Farnea. Sebbene i due avessero avuto qualche discussione nelle ultime puntate, la tronista 26enne pare aver scelto il corteggiatore ed essere pronta a lasciare lo studio di Maria De Filippi per iniziare a vivere la sua storia con il partner.