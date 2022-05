Luca Salatino, protagonista del trono classico di Uomini e Donne 2022, pare che abbia finalmente fatto la sua scelta. Dopo un percorso al quanto lungo nel programma di Maria De Filippi, la decisione del tronista romano è arrivata ed è giunto il momento di comunicarla alle dirette interessate.

Nel corso della puntata registrata di mercoledì 18 maggio, alla presenza in studio dell’ex tronista Matteo Ranieri e di Valeria Cardone, lì per sostenere Saladino con cui sono amici, il ragazzo è stato chiamato a decidere fra Lilli Pugliese e Soraia Allam.

Secondo quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News e da Lorenzo Pugnaloni che gestisce una pagina dedicata al trono di Uomini e Donne, la scelta di Luca Saladino dovrebbe essere ricaduta proprio su Soraia Allam, con cui ha condiviso molto all’interno del programma.

La scelta dello chef romano è arrivata un po’ inaspettata, soprattutto dopo l’ultima puntata del dating show, dove si sono visiti i video dell’esterna che il tronista ha fatto con Lilli Pugliese e che avevano gettato Allam nello sconforto.

Anche in altre clip si percepiva aria di crisi tra Luca Salatino e la prescelta, i due, infatti, non sembravano più in sintonia come prima. Nonostante tutto, le titubanze e gli screzi nel corso delle puntate, è stata lei a farlo capitolare.

Nei prossimi giorni toccherà anche all’altra tronista, Veronica Rimondi, fare la sua scelta negli studi di Uomini e Donne, e la domanda è chi sarà tra Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea?

Articolo originale pubblicato il 19 maggio 2022