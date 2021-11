Quella del 18 novembre, per X Factor 2021, è stata una puntata ricca di polemiche e discussioni, soprattutto al tavolo dei giudici. Un clima di tensione dovuto probabilmente anche alla seconda doppia eliminazione in due settimane: questa volta a lasciare il palco del talent condotto da Ludovico Tersigni sono stati Versailles e i Mutonia, rispettivamente dei roster di Hell Raton e Manuel Agnelli.

Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di diversi battibecchi con i colleghi: dall’accusa a Manuelito, Emma e Mika di aver fatto fronte comune contro i Bengala Fire agli atteggiamenti un po’ arroganti con i quali difende i componenti della sua squadra, fino ad arrivare a tentare di cambiare le regole del ballottaggio per convincere gli altri giudici a mandare il tilt. I due talenti meno votati della seconda manche sono stati infatti i Mutonia ed Erio, entrambi del suo gruppo. Ma quando al tavolo si è deciso per l’eliminazione diretta dei primi, il frontman degli Afterhours non l’ha presa bene.

Anche gli stessi Mutonia, però, non si sono comportati nel migliore dei modi. Fin dalla loro prima apparizione i tre ragazzi di Frosinone, e soprattutto il frontman Matteo, si sono posti al pubblico e ai giudici con un atteggiamento a volte troppo presuntuoso e spocchioso. E anche questa volta non si sono smentiti. Dopo l’eliminazione, infatti, il cantante ha preso la parola per i consueti ringraziamenti: un gesto che a molti è sembrata una sorta di presa in giro, decisamente poco sincero, soprattutto per le parole rivolte a Emma. “Sei bellissima“, le ha detto Matteo, ignorando completamente le sue competenze in fatto di musica. Un complimento che ai più è apparso del tutto fuori luogo.

E infatti la replica della cantante non si è fatta attendere. Durante l’Hot Factor, lo spazio condotto da Paola Di Benedetto dedicata ai commenti post puntata, gli eliminati sono tornati sul palco per parlare con i giudici, e Emma ha zittito i Mutonia e la loro arroganza con poche e semplici parole: “Oltre ad essere bellissima sono anche intelligente e sono qui per parlare di musica“.