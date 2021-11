A X Factor 2021 la gara si fa sempre più serrata, complice anche una nuova doppia eliminazione nel corso del quarto live. Ad abbandonare il palco per primo è stato Versailles, che dopo essersi esibito sulle note del suo inedito Truman Show è risultato il meno votato dal pubblico. Dopo la seconda manche, invece, uno “scontro fratricida”, come viene sempre definito nel talent un ballottaggio tra due componenti della stessa squadra, in questo caso quella di Manuel Agnelli. Quest’ultimo, quindi, ha chiesto ai colleghi di chiamare il tilt e far decidere il pubblico: ma Emma, Mika e Hell Raton hanno deciso di eliminare direttamente i Mutonia, salvando invece Erio.

Un comportamento che non è andato giù a Manuel, che ha lasciato lo studio decisamente arrabbiato. Anche il pubblico, specialmente sui social, si è diviso. Ma non è la prima volta che la rock band formata da Matteo De Prosperis, Fabio Teragnoli e Lorenzo Riccobene fa discutere: nel corso del terzo live, infatti, si sono fatti notare per l’atteggiamento spocchioso e arrogante con il quale hanno risposto ad alcune critiche da Mika, che come gli altri giudici non aveva gradito la loro esibizione. I Mutonia, infatti, se sono riusciti a conquistare Agnelli fin dalle audizioni, non hanno mai pienamente convinto il resto del tavolo. Tanto da ricevere anche una strigliata da Hell Raton (sempre durante la terza puntata), che ha chiesto al frontman di portare rispetto verso le opinioni dei giudici: “Sei molto convinto, occhio che se cadi poi ti fai male”.

Nonostante le polemiche che si sono sollevate sui social riguardo ai comportamenti più o meno corretti dei giudici, la band ha dovuto lasciare X Factor: Erio, infatti, è sempre piaciuto, perciò nessuno ha avuto dubbi nel salvarlo. In molti parlano di ripicca verso Agnelli, che nel corso della puntata sembra non essersi comportato nel migliore dei modi (“Hai fatto un paio di battute fuori luogo“, lo aveva ammonito Emma) e che quando si è trattato di esprimere un voto durante il ballottaggio si è rifiutato di farlo, andando contro il regolamento.

In ogni caso i Mutonia, che si sono esibiti in una cover di Gigantic dei Pixies, hanno lasciato la gara. La band è formata da tre ragazzi della provincia di Frosinone, che suonano insieme da ben 13 anni. Si sono presentati alle auditions con un inedito, Nervous breakdown, per poi convincere definitivamente Manuel con una cover di Rumor Has It di Adele durante i Bootcamp.