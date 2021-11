Il primo eliminato della quarta puntata dei Live di X Factor 2021 è Versailles. Fatale per il cantante del roster di Hell Raton è stata la manche giostra, la sfida in cui i concorrenti si devono esibire al volo con i loro inediti. Il pubblico da casa non ha apprezzato la sua esibizione con il brano Truman Show ed è stato il meno votato.

Il 24enne, al secolo Luca Briscese, è rimasto abbastanza sorpreso dell’eliminazione e dal palco ha ringraziato, “i giudici, Ludo, i fan, tutti quelli che lavorano dietro le quinte, grazie a tutti raga, vi voglio bene” e poi ha abbandonato lo studio. Il suo percorso a X Factor ha oscillato sempre tra alti e bassi, forse più bassi e già nella prima puntata era stato inserito nella lista nera dei peggiori. Nella seconda era andato al ballottaggio e solo nel terzo live non ha rischiato l’eliminazione.

Tra le sue influenze musicali, del cantante potentino, spiccano il metal, l’hard rock, l’hip hop e la musica elettronica. Durante le audizioni per lo show ha conquistato i giudici con un suo brano inedito, Truman Show. Ai Bootcamp ha ottenuto quattro Sì e viene scelto da Hell Raton, che si convince di lui anche grazie alla cover di Goosebumps di Travis Scott.

La scelta del suo nome d’arte l’ha spiegata lui stesso nel Vlog per Sky dove racconta un po’ di se e delle sue intenzioni importanti, tanto quanto quelle che hanno spinto il Re Sole a costruire la Reggia di Versailles: