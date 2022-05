Dall’account ufficiale di X Factor è arrivata la conferma: Rkomi sarà il quarto e ultimo giudice della nuova edizione del programma. La squadra dei giudici del talent musicale più famoso è così al completo, con tre artisti agli esordi negli studi di Sky.

Il primo giudice ad essere annunciato è stato Fedez, che dopo una pausa di ben quattro anni è tornato nella squadra del programma firmato Sky. Dopo poco è arrivata la notizia del secondo giudice, Ambra Angiolini, con l’esperienza del concerto del 1° maggio appena lasciata alle spalle. E infine Dargen D’Amico, rapper esploso dopo il Festival di Sanremo 2022 con la sua Dove si balla e con alle spalle una carriera notevole.

Ad aggiungersi alla schiera di giudici di X Factor è infine Rkomi, anch’esso reduce dall’esperienza di Sanremo e ormai tra gli artisti più in voga del momento. Mirko Manuele Martorana, vero nome del rapper, vede tre album all’attivo e quasi una ventina di singoli pubblicati, oltre a diverse collaborazioni con artisti come Elodie, Marracash, Elisa, Ghali, Irama e molti altri. Con la canzone arrivata 17° a Sanremo 2022, Rkomi inizia l’11 giugno il suo Insuperabile Tour in tutta Italia.

“Rkomi, anagramma di Mirko, è uno dei cantautori più eclettici e di successo della nuova generazione italiana e siamo felicissimi di accoglierlo nella famiglia di #XF2022.”

Il tavolo dei giudici di X Factor è così al completo. All’appello manca però la conduttrice o il conduttore che presenterà la sedicesima edizione del programma Sky; alcune indiscrezioni parlano di Francesca Michielin, ma non sarà certo fino ad annuncio ufficiale. Mentre le audizioni sono ancora aperte, il talent show andrà in onda da settembre su Sky Uno e Now.