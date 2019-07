10 migliori aperitivi in terrazza a Milano

Panorami mozzafiato, finger food ricercati e atmosfere ricche di fascino: a Milano, con l’arrivo dell’estate, si respira una gran voglia di aperitivi in terrazza, che siano con gli amici o per un appuntamento romantico.

Proprio come a Roma non c’è che l’imbarazzo della scelta, visto che le proposte sono tantissime: dalle grandi certezze come la Terrazza Martini e Ceresio 7 fino ai nuovi indirizzi di riferimento, la selezione dei migliori 10 roof garden di Milano secondo la redazione di DireDonna.

Terrazza Hotel VIU Milano: un punto di vista particolare sulla città quello che si gode dalla terrazza all’ottavo piano dell’Hotel VIU, visto che da cui si vedono tanto lo skyline quanto il Cimitero Monumentale. Aperta al pubblico dalle 18 alle 24, è caratterizzata dalla presenza di una piscina che fa subito sentire aria di vacanza. L’aperitivo in terrazza è all’insegna della ricercatezza, curato dallo chef Giancarlo Morelli che, al VIU, ha anche un ristorante.

Hotel VIU – Via Aristotele Fioravanti 6 – 02 8001 0910

Ceresio 7: indirizzo storico per l’aperitivo in terrazza a Milano, anche se di recente realizzazione. Il Ceresio 7, posto in un palazzo anni ’30 appartenuto all’Enel, stupisce per l’atmosfera elegante e rilassata, resa magica dalla piscina protagonista della terrazza. L’aperitivo è servito dalle 18.30 alle 21: finger food e cocktail serviti al tavolo, per un’esperienza di lusso.

Ceresio 7 – Via Ceresio 7 – 02 3103 9221

Terrazza Gallia: uno degli alberghi di lusso più famosi in città, l’Hotel Gallia, che da qualche anno ha aperto la propria terrazza al pubblico. Qui l’aperitivo, con vista panoramica su Milano, viene servito dalle 17.30 alle 21: a renderlo speciale, la possibilità di degustare insieme al cocktail cinque monoporzioni ideate dai fratelli Cerea, chef stellati.

Terrazza Gallia – Piazza Duca D’Aosta 9 – 02 6785 3514

Radio Rooftop Milano: caratterizzato da una posizione privilegiata, visto che da una parte si affaccia sui giardini di Porta Venezia e dall’altra sullo skyline di Porta Nuova, il Radio Rooftop Milano trova posto al decimo piano dell’Hotel ME Milan Il Duca. L’aperitivo, che viene servito al tavolo dalle 18 alle 21, presenta cocktail ricercati e finger food originali.

Hotel ME Milan Il Duca – Piazza della Repubblica 13 – 02 8422 0108

Terrazza dei Cavalieri: una rilassante terrazza al decimo piano dell’Hotel dei Cavalieri, ideale per un appuntamento romantico. Qui, con la vista su Sant’Alessandro, si può gustare un aperitivo con cocktail a 15 Euro, servito assieme a una selezione di finger food. Su prenotazione, la terrazza ospita anche eventi privati.

Terrazza dei Cavalieri – Piazza Giuseppe Missori 1 – 02 88571

Terrazza Triennale: tra le terrazze milanesi migliori per l’aperitivo, quella della Triennale non può mancare. Il ristorante firmato dallo chef Stefano Cerveni si fa anche location per l’aperitivo estivo, con vista sul Parco Sempione, sul Castello Sforzesco e sulla Torre Velasca. Il modo perfetto per concludere la visita a una delle tante mostre che questo museo ospita.

Terrazza Triennale – Viale Emilio Alemagna, 6 – 02 3664 4340

Visionair: non è tra i più famosi, ma di certo è tra i più originali. Al quinto piano del building di via Ventura 15, che un tempo era una fabbrica, si trova questo rooftop che ricorda tanto le atmosfere di Brooklyn. Oltre a sorseggiare l’aperitivo a bordo piscina, è possibile anche fermarsi per la cena nel giardino pensile.

Visionair – Via Privata Giovanni Ventura, 15 – 375 624 1129

Torre Prada: inaugurata qualche anno fa e già simbolo della nuova Milano, la Torre Prada ospita anche una bellissima terrazza. Qui, oltre al ristorante, si trova anche una terrazza in cui concedersi un aperitivo: dallo stile minimal e pulito, come vuole la filosofia Prada, la vista sullo skyline fa tutto il resto.

Torre Prada – Via Lorenzini 14 – 02 2332 3910

Terrazza Aperol: uno degli indirizzi storici in città per l’aperitivo in terrazza e, in generale, per finire la giornata con un brindisi. La terrazza milanese di Aperol è il luogo giusto per assaporare uno Spritz all’ombra della Madonnina: il locale, infatti, gode di una delle migliori viste sul Duomo di Milano.

Terrazza Aperol – Piazza Duomo angolo Galleria Vittorio Emanuele (piano 2) – 335 735 6773