Aperitivi in terrazza Roma: 10 roof garden

A Roma è finalmente scoccata l’ora degli aperitivi in terrazza : i tanti roof garden che costellano i tetti della Capitale si riaccendono per regalare a romani e non solo i cocktail più trendy ma anche – e soprattutto – il panorama mozzafiato e romantico della città. Proprio come Milano, le proposte sono davvero tante.

Difficile immaginare un luogo migliore di una delle celeberrime terrazze capitoline per sfuggire dal caos e dallo smog cittadino, godendo di una vista unica al mondo e sorseggiando un meritato bicchiere di prosecco. Per questo la redazione di DireDonna ha pronta una selezione dei 10 roof garden da sogno per fare gli aperitivi.

Cielo Terrace Bar: incantevole terrazza del nuovo Hotel de la Ville entrato a far parte della famiglia Rocco Forte, affacciato sullo skyline della Città Eterna. All’ora dell’aperitivo, lo chef propone uno sposalizio tra il dim sum asiatico e i sapori italiani, il menu mette in mostra una serie vivace di piatti. L’offerta cocktail propone invece, accanto a bottiglie classiche e bollicine, i Vino Veritas, che ricordano l’antica tradizione romana di bere il vino. L’offerta F&B è come sempre supervisionata da Fulvio Pierangelini, Creative Director of Food di Rocco Forte.

Hotel de la Ville – Via Sistina, 69 – Tel. 06.977931

Roof 7 Terrace: luogo ideale dove godere di un’atmosfera accogliente e contemporanea, gustando le prelibatezze create dallo chef Massimo Orsini. Situato al settimo piano de Le Méridien Visconti Rome, il Roof 7 Terrace, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24, propone petit plats e pinse gustose. Il giovedì sera è dedicato invece al barbecue a vista con carne e pesce alla griglia a cura dello chef. Il lunedì, il giovedì e la domenica, la musica dal vivo del maestro Rosario Fugà, allieta le serate. Le proposte food sono accompagnate da un’ampia selezione di vini, di cocktail e dalle birre artigianali di “Birra del Borgo”.

Le Méridien Visconti – Via Federico Cesi, 37 – Tel. 06.3684

The Court: incantevole la terrazza di Palazzo Manfredi, hotel 5 stelle lusso nel cuore della Roma classica dei Fori, che come il ristorante dell’hotel allestito nel rooftop (Aroma, con la cucina di Giuseppe Di Iorio), fa della vista mozzafiato il suo grande punto di forza. Selezione di cocktail curata da Matteo Zed, vini, con il supporto del sommelier Gennaro Buono, F&B Manager di Palazzo Manfredi. Gli sfizi di cucina? i finger food salati di Giuseppe Di Iorio, i dolci del pastry chef Daniele De Santi.

Palazzo Manfredi – via Labicana, 125

Divinity: nuovo rooftop Lounge Bar & Restaurant del The Pantheon Iconic Rome Hotel, con la cucina firmata Francesco Apreda. Cantina a vista, installazione a parete in ottone, pavimenti in marmo e un elegante bancone bar. Tante bollicine ed etichette provenienti dai migliori terroir della Penisola, con alcune chicche d’oltreconfine. A curare la cantina e dirigere il servizio di sala è Fabrizio Gismondi. Degna di nota anche la mixology, con cocktail del bartender Mirko Zaccaria: dai grandi classici alla linea signature, tutta dedicata alle divinità dell’Olimpo capitolino.

The Pantheon Iconic Rome Hotel – Via di Santa Chiara, 4/A – Tel. 06.87807070

Terrazza Montemartini: appuntamento è all’ultimo piano di Palazzo Montemartini, l’albergo di lusso di Ragosta Hotels Collection. Con vista su Roma e sulle Terme di Diocleziano, propone tanti cocktail, come il Martini Riserva Speciale Ambrato e tonic e il Martini Negroni cocktail Riserva Speciale Rubino accompagnati dagli antipasti realizzati dall’Executive Chef Simone Strano (gambero in tempura con salsa agrodolce leggermente piccante, hamburger vegetariano con cotoletta di melanzana, pomodoro, ricotta salata e basilico e la mousse di formaggio fresco aromatizzato su bisquit allo scalogno).

Palazzo Montemartini- Largo Giovanni Montemartini, 20 – Tel. 06.45661

Lounge Bar La Brasserie: splendida terrazza immersa nel verde e tra gli ulivi dell’Hotel Diana Roof Garden, dove la vista spazia dai Castelli Romani alle colline di Monte Mario, passando per il palazzo del Quirinale e la cupola di San Pietro. Rinnovato di recente offre un’ampia scelta di cocktail, prestigiosi whiskey e un’interessante carta di vini italiani e birre, da gustare insieme a deliziosi stuzzichini, veloci snack e piatti più completi.

Hotel Diana Roof Garden – Via Principe Amedeo, 4 – Tel. 06.478681

Marco Martini Cocktail Bar: la terrazza giardino circonda l’intera villa dell’Hotel The Corner. Ricca di alberi secolari, piante e fiori profumati, fa da trait d’union tra le varie anime di The Corner. Divani, poltrone, gazebo, accolgono quanti vogliono bere un drink preparato dal bar manager Daniele Gentili e accompagnare gli eccezionali abbinamenti studiati dallo chef stellato Marco Martini.

Hotel The Corner – Viale Aventino, 121 – Tel. 06.45597350

La Terrazza del Plaza: avvolti dalla fragranza delle piante di agrumi che la colorano, la terrazza dei Limoni al quinto piano del Grand Hotel Plaza si affaccia, da un lato, verso Trinità dei Monti, Villa Medici, La Casina Valadier e Villa Borghese, mentre, su quello opposto sembra toccare la maestosa cupola della Chiesa di S. Carlo al Corso e tetti e cupole della Città Eterna. Aperta per cocktail e cene sotto le stelle durante tutta la stagione la terrazza rimane aperta dal martedì al sabato dalle 18 alle 24.

Grand Hotel Plaza – Via del Corso, 126 – Tel. 06.67495

La Terrazza dell’Hotel Capo d’Africa: nella bella stagione il roof garden dell’Hotel Capo d’Africa propone un menu ricercato e informale con vista sull’Abside dei SS. Quattro Coronati, un raro esempio di arte medievale a Roma. Sulla terrazza più piccola, dal mattino con un buon cappuccino e al tramonto con un gustoso aperitivo, si ammira la maestosità del Colosseo.

Hotel Capo d’Africa – Via Capo d’Africa, 54 – Tel. 06.772801