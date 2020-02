A casa di Kim Kardashian e Kanye West (foto)

Kim Kardashian e Kanye West hanno aperto le porte della loro casa minimalista a Los Angeles, con foto esclusive. Lei assicura che è a misura di bambini. La coppia ha mostrato la propria dimora in scatti esclusivi per il numero di marzo della rivista Architectural Digest. Il valore della casa si aggira sui 20 milioni di dollari.

Dei Kardashian – West abbiamo probabilmente già visto tutto, tra reality show e social. Ma mai abbiamo potuto ammirare in ogni minimo dettaglio la casa di Kim e Kanye come in queste foto. La coppia più cliccata del web ha acquistato questa casa a Hidden Hills, Los Angeles, nel 2013, e dopo quattro anni di lavori è diventata la villa dei loro sogni.

Arredamento minimal e completamente bianco, grandi arcate, e una piscina gigante, che l’influencer assicura di non aver mai utilizzato. “Io amo la nostra piscina, ma non credo di averla mai utilizzata. E non ci crederete mai, non abbiamo una Jacuzzi. Assurdo vero?“.

Peter Wertz landscaping pic.twitter.com/BmSmp27k5C — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

Questo perchè, assicura Kim Kardashian, la loro casa è stata costruita su misura dei loro quattro figli, più che per loro stessi. La coppia ha infatti acquistato la residenza dopo la nascita della loro prima figlia, North, che oggi ha sei anni. Dopo sono arrivati Saint, quattro anni, Chicago, due, e Psalm, di soli otto mesi.

Axel Vervoordt 📷 Jackie Nickerson pic.twitter.com/RjWtCZ7AmU — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

“Amo vedere i miei figli nuotare in piscina, ecco perché l’ho fatta costruire“.

Kim garantisce che la casa è a misura di bambini: “Quando ho lavorato con l’architetto Peter Wertz su questa abitazione c’erano troppe scale, ma io volevo che i bambini giocassero liberamente. Perciò abbiamo studiato un modo per rimuovere tutte le scale possibili“.

Il mondo del design incontra quello dei più piccoli, tra oggetti d’arredo di grande valore e un numero esagerato di giocattoli. Unico tocco di colore in questa casa bianca? La stanza di North, completamente rosa.